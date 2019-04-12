Вопрос передачи католической общине города Кирова здания Александровского костёла решат московские эксперты

Арбитражный суд Кировской области удовлетворил ходатайство католического прихода Пресвятого Сердца Иисуса о проведении экспертизы, которая определит, является ли Александровский костёл религиозным сооружением, сообщает городской портал «Свойкировский.рф». Заседание по делу о передаче здания костёла католикам состоялось 11 апреля.

Как сообщил юрист Ян Чеботарёв, представляющий интересы прихода, назначена комплексная строительно-техническая и историко-искусствоведческая экспертиза. Проводить её будут столичные эксперты, строители и историки искусств. Экспертное заключение необходимо направить в суд до конца мая. Итоги экспертизы суд рассмотрит на следующем заседании 5 июня. «Эксперты должны ответить на вопрос о том, повлияли ли как-то проведённые реконструкции и реставрации на возможность индивидуализировать здание римско-католического храма, сохранился ли он в натуре, является ли существующее здание «новоделом», как то утверждает правительство области, или это здание — переделанный римско-католический храм, который существовал и существует поныне», — пояснил Чеботарёв.

4 декабря 2018 г. областное правительство в очередной раз отказало католическому приходу в передаче здания Александровского костёла. Своё решение власти обосновали тем, что здание якобы подвергалось реконструкциям и поэтому утратило религиозное назначение. Однако католический приход Пресвятого Сердца Иисуса в очередной раз оспаривает отказ: 18 декабря католики подают иск в арбитражный суд Кировской области, считая решение чиновников незаконным. Ранее католический приход и областное правительство уже встречались в суде по этому вопросу. Тогда власти и вовсе не стали рассматривать заявление католиков о передаче костёла. Приход требовал его рассмотреть, но суд встал на сторону правительства. Причиной решения суда стало то, что тогда приход просил лишь часть здания. 22 октября 2018 г. католики снова подали заявление, но уже на получение всего здания Александровского костёла.

Своё право на костёл католики Кирова обосновывают законом, принятым ещё в 2010 году, согласно которому религиозные организации могут получить обратно в собственность имущество, принадлежавшее им до революции. В начале XX века католическая община города Вятки (так тогда назывался нынешний город Киров) на свои средства приобрела участок земли и в 1903 году построила храм, ставший известным под именем «Александровского костёла». Начиная с 1917 года, католики вместе с другими верующими подверглись гонениям со стороны новых властей. В 1930-е годы их храм был закрыт, а его здание передано зооветинституту. В 1990-х годах Александровский костёл был переоборудован под концертный зал.