Власти Индии изгнали из страны 86-летнюю католическую монахиню, которая полстолетия работала с бедными

Правительство Индии отказалось продлить визу пожилой испанской католической монахине, которая помогала бедным в стране в течение пяти десятилетий, сообщает Благовест-инфо со ссылкой на другие информационные агентства.

86-летняя сестра Энедина из общины «Дочерей милосердия» получила отказ в продлении визы 11 августа 2019 года, а затем ей сказали, что у нее есть 10 дней, чтобы покинуть страну. Монахиня, которая работала врачом, с середины 1960-х годов помогала бедным людям на востоке Индии. Она вылетела из Нью-Дели 20 августа рейсом в Испанию.

Сестра Марта Прадхан, провинциальная настоятельница «Дочерей милосердия» в Северной Индии, сказала, что сестра Энедина периодически обновляла свою визу с тех пор, как она приехала в Берхампур в 1965 году, но на этот раз правительство отклонило ее запрос. «Она подала онлайн-заявку на продление визы в первую неделю августа, оплатила сборы и выполнила все формальности…, после чего мы получили уведомление о том, что она должна покинуть страну в течение 10 дней», — сказала сестра Прадхан. «Нам не сказали, почему виза не была продлена», — добавила Прадхан. Федеральное министерство иностранных дел занимается вопросами виз, но придерживается политики отказа в выдаче виз без объяснения причин. Представитель МИД Индии заявил католическому информагентству, что не может говорить о конкретных случаях. «В визе, как правило, часто отказывают, если она несовместима с целью визита, как указано в заявлении на получение визы заявителя», — сказал чиновник МИД Индии. «Правительство Индии, как и любое другое правительство, считает, что право на выдачу виз остается исключительной прерогативой принимающей страны», — отметил чиновник МИД.

Развитие событий с сестрой Энединой происходит на фоне критики политики правительства премьер-министра Нарендры Моди, которое пришло к власти во второй раз в мае этого года. Оно находится под влиянием про-индуистской партии БДП («Бхаратия джаната парти») и поддерживает радикальные индуистские группировки, которые стремятся сделать Индию монорелигиозной страной с абсолютным преобладанием индуизма. Индуистские радикалы требуют изгнать всех иностранных миссионеров из Индии, обвиняя их в том, что они используют социальную работу как декорацию, скрывающую их истинные цели: обращение далитов и других каст и племен в христианство.

Сестра Энедина получила степень бакалавра в области медицины и хирургии в Мадридском медицинском колледже в 1959 году. Прибыв в Берхампур несколько лет спустя, она открыла амбулаторию, чтобы удовлетворить нужды местных жителей, в основном из числа представителей бедных племен и граждан низших социальных слоев — далитов. Пять лет спустя она переехала в деревню Мохана в близлежащем районе Гаджапати и начала работать в сфере воспитания детей далитов и членов местных племен. По словам сестры Прадхан, 54-летняя миссионерская карьера сестры Энедины в качестве врача, медсестры и учителя побудила «многих в этом районе считать ее своей матерью». Прадхан сказала, что сестра Энедина теперь будет «жить в одном из наших домов» в Испании. Епископ Сарат Чандра Наяк из Берхампура отметил, что он опечален тем, что случилось с сестрой Энединой. «К сожалению, такая квалифицированная и обученная монахиня была вынуждена покинуть страну», — сказал епископ Наяк в интервью тому же информагентству. «Это действительно потеря. У нас не так много сестер, имеющих квалификацию врачей, которые будут работать в отдаленных районах среди малочисленных племен и далитов», — подчеркнул прелат. Священник Мадан Суал Сингх, директор службы социального обеспечения Архиепархии Каттак-Бхубанешвар «Яна Викас» («Народное Развитие»), сказал, что он знал монахиню, когда был школьником. «Ее тяжелая работа и преданность бедным были очень трогательными», — отметил Сингх. «Она без колебаний была готова ходить и ездить даже в самые отдаленные деревни с ограниченными ресурсами, рискуя притом жизнью. Она выучила местный язык, и люди, естественно, подружились с ней», — сообщил священник.

Конгрегация «Дочери милосердия» была основана во Франции в 1633 году на принципах духовности святого Винсента де Поля. Она обслуживает больницы, детские дома, дома престарелых и учебные заведения. Монахини конгрегации также являются помощницами в осуществлении пастырской деятельности Католической Церкви. Конгрегация насчитывает 60 провинций по всему миру с 16 179 монахинями, трудящимися в 90 странах (включая Россию). «Дочери милосердия» впервые прибыли в Индию в 1940 году. В 10 штатах северной Индии насчитывается 232 монахини общины, которые живут в 42 домах и работают в 14 епархиях.