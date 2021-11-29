Видеопослание Папы жителям Греции и Кипра

В преддверии апостольского визита на Кипр и в Грецию, Папа Франциск обратился с приветственным видеопосланием к народам этих стран.

Святейший Отец с радостью ожидает своего паломничества на земли Греции и Кипра, «благословенные историей, культурой и Евангелием», возможности пройти по стопам первых великих миссионеров, особенно апостолов Павла и Варнавы. «Прекрасно возвращение к истокам», и важно, чтобы Церковь вновь открыла для себя радость Евангелия, подчёркивает Епископ Рима.

Предстоящая апостольская поездка, по словам Папы, станет возможностью «утолить жажду в источниках братства, столь ценных в то время, когда мы только начали вселенское синодальное путешествие». Речь идёт о «синодальной благодати», апостольском братстве, обозначенном визитами – во имя Господа мира – к главам поместных православных Церквей. Епископ Рима с любовью обращается к местным католикам и передаёт им ободрение всей Католической Церкви.

Папа отмечает, что это паломничество позволит ему «испить из древних источников Европы: Кипра, ответвления Святой Земли на континенте, и Греции, родины классической культуры». Сегодняшняя Европа не может игнорировать Средиземное море, свидетеля распространения Евангелия и развития великих цивилизаций. Это море, связывающее многие земли, «призывает нас плыть вместе, а не разделяться», особенно теперь, когда борьба с пандемией всё ещё требует немалых усилий, а климатический кризис надвигается с большой силой.

Средиземное море, которое связывает многие народы, напоминает, что «истоки совместной жизни лежат во взаимном принятии». Святейший Отец с горечью говорит о тех, кто – спасаясь от войны и нищеты – причаливает к берегам Европы и встречает не гостеприимство, а враждебность, эксплуатацию и даже смерть в водах огромного морского кладбища. В контексте предстоящего визита на остров Лесбос Папа выражает убеждение, что «истоки совместной жизни смогут вновь расцвести лишь в братстве и интеграции», ибо другого пути нет.

В конце видеопослания Епископ Рима призывает на жителей Кипра и Греции благословение Всевышнего и заверяет их в своей молитвенной памяти.



Источник: Vatican News