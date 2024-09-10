«Ветер мира ‒ 2024»: молитва о мире в демилитаризованной зоне

С 29 августа по 1 сентября на территории демилитаризованной зоны Южной Кореи прошло международное паломничество «Ветер мира ‒ 2024», сообщает Vatican News.

Мероприятие возглавил отец Игнатий Суён Джун, заместитель председателя Корейского комитета по примирению, возглавляемого архиепископом Питером Чон Сун Тхэком. Паломничество собрало около 30 молодых участников, в том числе зарубежных из Испании, Словакии и Малайзии, а также монахинь-бенедиктинок и монахинь из конгрегации Дочерей святого Павла.

В рамках паломничества участники молились о мире и примирении между Севером и Югом, выражая надежду на окончание конфликта.

Паломники посетили важные места, отражающие стремление Южной Кореи к объединению с Севером, включая Башню объединения «Одусан» и Центр объединенного корейского будущего в Йончхоне. Поездка на высокоскоростном «поезде объединения» позволила участникам глубже осознать историю разделения Корейского полуострова и текущие усилия по примирению.

Паломники также прошли по тропе Пхёнхва-Нури в Парке объединения, расположенной в 7 километрах к югу от демаркационной линии, где остановились для молитвы в обсерватории Чансан и посетили военное кладбище северокорейских солдат.

На смотровой площадке, где ясная погода предоставила великолепный панорамный вид на символы разделения — реку Имджинган, северокорейский город Кэсон, гору Сонгаксан и горы Масикрён — паломники остановились, чтобы вознести молитву св. Франциска Ассизского о мире на Корейском полуострове.

Мероприятие, при участии корейского Министерства культуры, спорта и туризма и Министерства объединения Республики Корея, стало важным шагом в подготовке к Всемирному дню молодежи в Сеуле в 2027 году.



(На фото — Кафедральный собор Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Сеуле)