Верховный Суд Пакистана подтвердил решение о помиловании Асии Биби

Верховный суд Пакистана отклонил прошение о пересмотре решения о помиловании христианки Асии Биби по делу о богохульстве, сообщает «Интерфакс-религия» со ссылкой на западные СМИ.

«С учетом заслуг (А.Биби) прошение о пересмотре отклонено», — приводят СМИ слова председателя Верховного Суда Пакистана. Ранее Верховный Суд Пакистана вынес оправдательный приговор А.Биби, которая в 2010 году была приговорена к смертной казни за богохульство. А.Биби была признана виновной в оскорблении пророка Мухаммеда, что, в соответствии с законодательством Пакистана, влечет за собой высшую меру наказания. Оправдательный приговор в отношении христианки вызвал массовые протесты среди исламских экстремистов, которые призывали обезглавить ее. Позже исламисты направили в Верховный Суд петицию о пересмотре помилования женщины. Власти Пакистана не раскрывают информацию о местонахождении А.Биби из соображений безопасности.