Ватиканский иерарх предостерегает от секуляризации литургии

Секуляризация влияет на наш опыт Евхаристии, и мы должны быть очень осторожны в этом отношении, считает префект Конгрегации богослужения и дисциплины таинств.

Кардинал-дьякон с титулярной диаконией Артур Роше (его возведение в кардинальское достоинство намечено на 27 августа 2022 г.) подчеркнул, что секуляризация стремится принизить божественное. Кроме того он признал, что на сегодняшнее богослужение негативно влияют индивидуализм и релятивизм, а также преобладание личных приоритетов. Однако то, как мы совершаем литургию, не зависит от нашего личного выбора: мы совершаем ее вместе, соборно, как и вся Церковь, – добавил иерарх.

По его словам, именно секуляризация ослабляет религиозность. «Упадок религиозных практик в воскресные дни происходит в основном на Западе. Это в первую очередь следствие секуляризации и изменения статуса воскресенья. Когда я был молод, магазины в этот день не работали. Мы очень редко играли в футбол. (…) Воскресное утро всегда было святым, потому что тогда все шли в церковь. Воскресенье для нас день Божий. Это то, чем мы обязательно должны воспользоваться», — высказал своё мнение куриальный прелат в интервью Vatican News.

Выход он видит в усилении катехизации и приближении Церкви к народу. «Когда я был молодым священником, мой епископ говорил, что там, где священник идет к людям, и люди идут в церковь. Я думаю, что эта связь между священником и народом Божиим очень важна», — признался кардинал-номинант Роше.