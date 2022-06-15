Ватиканский астроном получил награду за исследование научных аспектов дела Галилея

Ватиканский астроном получил награду за исследование научных аспектов дела Галилея

Июнь 15, 2022

Ватиканский астроном получил награду за исследование научных аспектов дела Галилея – он показал, что церковь отвергла его открытие не только на богословских, но и на научных основаниях, пишет «Седмица» со ссылкой на CNA.

Крис Грейни, астроном, историк и популяризатор науки, работающий в Ватиканской , получил ежегодную премию Нельсона Миннича 2021 года за свое исследование неизвестных научных аспектов дела Галилея. Премия Миннича присуждается за лучшую статью, опубликованную в Catholic Historical Review, ежеквартальном журнале Католического университета Америки. Статья Гейни носит название « среди иезуитов: виновны звезды» (Galileo between Jesuits: The Fault is in the Stars).

Журналисты новостной службы EWTN News Nightly побеседовали с автором о содержании его статьи. «Предметом моего стало дело Галилея… и некоторых его критиков из числа астрономов-иезуитов, – говорит ученый. – Меня всегда интересовала научного поиска Галилея и аргументы его противников. Оказалось, что эти аргументы намного глубже и интереснее, чем кажется непосвященному, поверхностному или предвзятому человеку. Эти аргументы его противников оказались весьма разумными, сложными и динамичными на то время. Вообще борьба Галилея с его критиками дает нам возможность лучше понять сложные и противоречивые механизмы работы науки. Мы видим, какими непростыми бывают ответы даже на относительно простые научные вопросы».

Комитет, присудивший ученому премию Миннича, отмечает в своем обосновании: «Грейни блестяще показывает в своем труде, что история с теорией Коперника о природе и размерах звезд, от которой научному миру пришлось отказаться вскоре после смерти Галилея, подвигла многих ученых к отказу от гелиоцентризма. Таким образом, выяснилось, что церковь выдвигала против Галилея не только и не столько богословские, сколько научные аргументы, а ее позиция не была столь предвзятой и косной, как принято считать. Труд Грейни заслуживает самой высокой оценки за то, что ему удалось обнаружить в громком историческом конфликте науки и церкви немало неизвестных нам страниц, аспектов и деталей, опровергающих привычный взгляд».

В своем выступлении в вечерних новостях EWTN, Грейни поведал публике также о прочих научных работах, идущих в Ватиканской обсерватории.

Он высоко оценил новую математическую модель, разработанную отцами Габриэле Джионти и Маттео Галаверни. Тот и другой числятся в мирском штатном расписании обсерватории на должностях астронома и младшего астронома, соответственно. Ученым священникам удалось обосновать с помощью своей математической модели возможную эволюцию гравитации на пике так называемого «космологического скачка», то есть стремительного расширения вселенной во время и после Большого взрыва. «Они обнаружили мелкие и крупные нестыковки в наших нынешних представлениях о гравитации в самом начале времен, когда вселенная была очень компактной, – подчеркнул Грейни. – Более того, они проработали каждую такую нестыковку и предложили стройную альтернативную гипотезу развития гравитации».

, основанная в 1582 году, считается одной из старейших действующих астрономических обсерваторий мира. Его штаб-квартира находится в близ Рима, по соседству с летним папским дворцом. Ученые священники Ватиканской обсерватории используют в своей работе Ватиканский передовых технологий (Vatican Advanced Technology Telescope), действующий в горной безлюдной местности штата Аризона (США), примерно в 300 км к юго-востоку от его столицы Финикса.

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