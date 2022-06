Ватиканский астроном получил награду за исследование научных аспектов дела Галилея

Ватиканский астроном получил награду за исследование научных аспектов дела Галилея – он показал, что церковь отвергла его открытие не только на богословских, но и на научных основаниях, пишет «Седмица» со ссылкой на CNA.

Крис Грейни, астроном, историк и популяризатор науки, работающий в Ватиканской обсерватории, получил ежегодную премию Нельсона Миннича 2021 года за свое исследование неизвестных научных аспектов дела Галилея. Премия Миннича присуждается за лучшую статью, опубликованную в Catholic Historical Review, ежеквартальном журнале Католического университета Америки. Статья Гейни носит название «Галилео Галилей среди иезуитов: виновны звезды» (Galileo between Jesuits: The Fault is in the Stars).

Журналисты новостной службы EWTN News Nightly побеседовали с автором о содержании его статьи. «Предметом моего исследования стало дело Галилея… и некоторых его критиков из числа астрономов-иезуитов, – говорит ученый. – Меня всегда интересовала история научного поиска Галилея и аргументы его противников. Оказалось, что эти аргументы намного глубже и интереснее, чем кажется непосвященному, поверхностному или предвзятому человеку. Эти аргументы его противников оказались весьма разумными, сложными и динамичными на то время. Вообще борьба Галилея с его критиками дает нам возможность лучше понять сложные и противоречивые механизмы работы науки. Мы видим, какими непростыми бывают ответы даже на относительно простые научные вопросы».

Комитет, присудивший ученому премию Миннича, отмечает в своем обосновании: «Грейни блестяще показывает в своем труде, что история с теорией Коперника о природе и размерах звезд, от которой научному миру пришлось отказаться вскоре после смерти Галилея, подвигла многих ученых к отказу от гелиоцентризма. Таким образом, выяснилось, что церковь выдвигала против Галилея не только и не столько богословские, сколько научные аргументы, а ее позиция не была столь предвзятой и косной, как принято считать. Труд Грейни заслуживает самой высокой оценки за то, что ему удалось обнаружить в громком историческом конфликте науки и церкви немало неизвестных нам страниц, аспектов и деталей, опровергающих привычный взгляд».

В своем выступлении в вечерних новостях EWTN, Грейни поведал публике также о прочих научных работах, идущих в Ватиканской обсерватории.

Он высоко оценил новую математическую модель, разработанную отцами Габриэле Джионти и Маттео Галаверни. Тот и другой числятся в мирском штатном расписании обсерватории на должностях астронома и младшего астронома, соответственно. Ученым священникам удалось обосновать с помощью своей математической модели возможную эволюцию гравитации на пике так называемого «космологического скачка», то есть стремительного расширения вселенной во время и после Большого взрыва. «Они обнаружили мелкие и крупные нестыковки в наших нынешних представлениях о гравитации в самом начале времен, когда вселенная была очень компактной, – подчеркнул Грейни. – Более того, они проработали каждую такую нестыковку и предложили стройную альтернативную гипотезу развития гравитации».

Ватиканская обсерватория, основанная в 1582 году, считается одной из старейших действующих астрономических обсерваторий мира. Его штаб-квартира находится в Кастель-Гандольфо близ Рима, по соседству с летним папским дворцом. Ученые священники Ватиканской обсерватории используют в своей работе Ватиканский телескоп передовых технологий (Vatican Advanced Technology Telescope), действующий в горной безлюдной местности штата Аризона (США), примерно в 300 км к юго-востоку от его столицы Финикса.