Новые открытия Ватиканской обсерватории о моменте Большого взрыва

Двое сотрудников Ватиканской обсерватории предложили радикально новую математическую интерпретацию начального момента Большого взрыва, указав на новый и перспективный метод, помогающий понять, каким было тяготение в самые первые мгновения существования Вселенной, пишет русская служба Vatican News.

Считается, что в начале времен Вселенная распространялась экспоненциально начиная от состояния максимальной плотности, то есть посредством «космической инфляции». Этот удивительный феномен можно объяснить гипотезой, что законы гравитации были намного сложнее на этой начальной фазе Большого взрыва – по сравнению с тем, что описал Эйнштейн в 1915 году.

С тех пор были предложены различные альтернативные теории гравитации, например, теория Бранса – Дике, настолько трудная для математического описания, что нередко ее уравнения упрощаются, примером чего являются формулировка Йордана – более сложная — и более упрощенная формулировка Эйнштейна.

В статье, опубликованной 15 апреля в научном журнале Physical Review D, сотрудники Ватиканской обсерватории священник-иезуит Габриеле Джонти и священник Маттео Галаверини доказали, что, в противовес мнению ученых, формулировки Йордана и Эйнштейна не всегда математически тождественны. Однако они математически преобразуются в формулировку, не рассматриваемую прежде.

Новая перспектива может произвести революцию в нашем понимании первоначальной Вселенной. Результаты исследования предлагают новый ключ к прочтению ранее сформулированных теорий экспоненциального расширения Вселенной, особенно теории российского физика Алексея Старобинского. Кроме того, они могут содействовать исследованиям в области более обширного направления квантовой гравитации.