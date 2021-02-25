Ватикан сообщил о смерти двух столетних епископов из Китая

Ватикан официально сообщил о смерти двух катакомбных епископов из Китая. Одному из них было 99 лет, второму – 100. Сообщение было опубликовано 22 марта, спустя более месяца после кончины иерархов. За долгую жизнь оба они претерпели гонения со стороны коммунистического режима. Сообщает Благовест-инфо со ссылкой на I-Media.

Епископ Андрей Хань Цзинтао скончался в ночь с 30 на 31 декабря на сотом году жизни. Он родился в 1921 году в провинции Хэбэй, окружающей Пекин, затем переехал во Внутреннюю Монголию. В 1947 году был рукоположен во священника. После прихода к власти коммунистов отец Андрей был арестован в 1953 году и приговорен к 27 годам каторжных работ, 6 из которых он провел в бункере. На свободу вышел в 1980 году после вмешательства Дэн Сяопина. После этого священник преподавал латинский и греческий языки, а также историю классической западной культуры в университете Чанчуня. Он также перевел на китайский «Сумму теологии» святого Фомы Аквинского. В 1982 году Хань Цзинтао был тайно рукоположен во епископа-коадъютора города Сипин, а в 1986, после смерти своего предшественника, стал ординарием. Как сообщили в Ватикане, последние годы своей жизни епископ находился под постоянным контролем полиции. Когда иерарх скончался, его тело, по решению властей, было кремировано. Родственникам с большим трудом удалось получить прах, который был захоронен в родной деревне епископа Андрея. Надгробная надпись никак не отражает его принадлежность к Католической Церкви.

Епископ Иосиф Цзон Хуайдэ родился в 1920 году в центральной провинции Шаньси в католической семье. В 1949 стал священником и несколько лет нес приходское служение. В 1961-65 гг. отец Иосиф был лишен права служить: он жил в своем доме и занимался крестьянским трудом. В 1965 он был арестован и на следующий год брошен в трудовой лагерь, где провел 14 лет. Выйдя на свободу в 1980 году, он продолжил пастырское служение. В 1987 году Цзон Хуайдэ был рукоположен во епископа в катакомбной Церкви. Чрез несколько лет его хиротония была признана Китайским патриотическим католическим объединением – церковной структурой, признанной властями КНР. В конце 1997 года епископ Иосиф побывал в Риме, где 23 декабря был принят Папой Иоанном Павлом II. В 2003 году прелат ушел на покой и посвятил оставшуюся жизнь молитве и служению ближним. Скончался он 5 января текущего года. Тело епископа было выставлено для прощания в соборе Саньюаня – города, епархию которого он возглавлял. Отпевание состоялось 11 января.