Ватикан начинает подготовку к Юбилею святого 2025 года

«Папа Франциск поручил Папскому совету по содействию новой евангелизации координировать со стороны Святейшего Престола подготовку к Святому 2025 году. По этому поводу президент Совета монсеньор Рино Физикелла встретился на днях с руководством Государственного секретариата, Управления имуществом Апостольского Престола и Секретариата по экономике», – говорится в коммюнике Зала печати Ватикана.

Юбилей 2025 года станет 27-м очередным Юбилеем в истории Церкви. Первый Юбилей был объявлен Папой Бонифацием VIII в 1300 году. Среди паломников, приехавших тогда в Рим, были Данте, Чимабуэ, Джотто, Карл де Валуа, брат короля Франции, и его жена Екатерина. Юбилеи планировалось отмечать каждые сто лет, но в 1350 году Папа Климент VI решил проводить их каждые полвека; к базиликам для посещения паломниками (Святого Петра и Святого Павла) он добавил Латеранский собор. Папа Римский Павел II в специальной булле 1470 года постановил, что Юбилеи будут провозглашаться раз в 25 лет.

Юбилей может быть очередным, если он привязан к определённым срокам, а также внеочередным, когда он провозглашается в ознаменование какого-то выдающегося события за пределами 25-летних рамок. Обычай внеочередных Юбилеев восходит к шестнадцатому веку, и все они длились по-разному: от нескольких дней до года. В XX веке было три внеочередных Юбилея: в 1933 году Папа Пий XI провозгласил XIX столетие Искупления, в 1983 году Иоанн Павел II учредил воспоминание 1950-летия Искупления, а в 1987 году объявил также Юбилейный год, посвящённый Пресвятой Богородице.

Последний Юбилей был внеочередным Святым годом, посвящённым Божьему Милосердию. Папа Франциск провозгласил его буллой Misericordiae vultus, поручив координацию этого религиозного события монсеньору Физикелле: он продлился с 29 ноября 2015 года по 20 ноября 2016 года. Недавно Папа Франциск говорил о приближающемся Юбилее Искупления 2033 года.

Юбилей предоставляет верующим возможность стяжать полную индульгенцию для себя или для усопших, то есть отпущение временной кары за грехи, уже прощённые на исповеди; это год примирения, обращения и солидарности в служении Богу и братьям.



Источник: Vatican News