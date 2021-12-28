Ватикан начинает подготовку к Юбилею святого 2025 года

Ватикан начинает подготовку к Юбилею святого 2025 года

Декабрь 28, 2021

« поручил Папскому совету по содействию новой евангелизации координировать со стороны Святейшего Престола подготовку к Святому 2025 году. По этому поводу президент Совета монсеньор встретился на днях с руководством Государственного секретариата, Управления имуществом Апостольского Престола и Секретариата по экономике», – говорится в коммюнике Зала печати Ватикана.

Юбилей 2025 года станет 27-м очередным Юбилеем в истории Церкви. Первый Юбилей был объявлен Папой Бонифацием VIII в 1300 году. Среди паломников, приехавших тогда в Рим, были Данте, Чимабуэ, Джотто, Карл де Валуа, брат короля Франции, и его жена Екатерина. Юбилеи планировалось отмечать каждые сто лет, но в 1350 году Папа Климент VI решил проводить их каждые полвека; к базиликам для посещения паломниками (Святого Петра и Святого Павла) он добавил Латеранский собор. Папа Римский Павел II в специальной булле 1470 года постановил, что Юбилеи будут провозглашаться раз в 25 лет.

Юбилей может быть очередным, если он привязан к определённым срокам, а также внеочередным, когда он провозглашается в ознаменование какого-то выдающегося события за пределами 25-летних рамок. Обычай внеочередных Юбилеев восходит к шестнадцатому веку, и все они длились по-разному: от нескольких дней до года. В XX веке было три внеочередных Юбилея: в 1933 году Папа Пий XI провозгласил XIX столетие Искупления, в 1983 году Иоанн Павел II учредил воспоминание 1950-летия Искупления, а в 1987 году объявил также , посвящённый Пресвятой Богородице.

Последний Юбилей был внеочередным Святым годом, посвящённым Божьему Милосердию. Папа Франциск провозгласил его буллой , поручив координацию этого религиозного события монсеньору Физикелле: он продлился с 29 ноября 2015 года по 20 ноября 2016 года. Недавно Папа Франциск говорил о приближающемся Юбилее Искупления 2033 года.

Юбилей предоставляет верующим возможность стяжать полную индульгенцию для себя или для усопших, то есть отпущение временной кары за грехи, уже прощённые на исповеди; это год примирения, обращения и солидарности в служении Богу и братьям.


Источник: Vatican News

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