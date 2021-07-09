Ватикан и ОАЭ будут сотрудничать в сфере образования

Подписано соглашение о сотрудничестве между Конгрегацией католического образования и Министерством образования Арабских Эмиратов. «Документ о братстве, – пояснил кардинал Версальди в интервью Vatican News по возвращении из Абу-Даби, – продолжает приносить плоды».

Продвижение терпимости, добрососедства и человеческого братства в мире: такова цель соглашения о сотрудничестве, подписанного 5 июля министром образования Объединённых Арабских Эмиратов и кардиналом Джузеппе Версальди, префектом ватиканской Конгрегации католического образования. Соглашение распространяется на католические школы и учебные заведения ближневосточной страны.

Документ о человеческом братстве ради мира во всём мире и совместного жительства, подписанный два года назад в Абу-Даби Папой Франциском и верховным имамом университета «Аль-Азхар» Ахмадом Аль-Тайибом, продолжает приносить плоды также в сфере образования. В подтверждение этого министр по вопросам толерантности и сосуществования шейх Нахайян бен Мубарак Аль Нахайян выразил признательность Святейшему Отцу за продвижение этой инициативы, подчеркнул кардинал Версальди. На этой неделе ватиканский иерарх посетил Абу-Даби в сопровождении монсеньора Ги-Реаля Тивьержа, генерального секретаря Папского фонда Gravissimum Educationis, и посла фонда Таджеддина Сейфа. Комментируя подписанное соглашение, кардинал подчеркнул:

«Речь идёт о важном шаге, даже если он ограничен сферой образования и деятельностью, которая входит в обязанности соответствующих министерств. Если говорить конкретно, то наши студенты и студенты арабских школ смогут посещать семинары, открывать новые возможности сотрудничества, проводить совместные исследования, посещать институты друг друга на основе общих ценностей, при полном уважении различий и без всякого прозелитизма».

Говоря о планах на будущее, префект Конгрегации католического образования заявил: «После чрезвычайной ситуации, связанной с пандемией COVID-19, нашей задачей будет привлечение преподавателей и учеников, чтобы соглашение вступило в полную силу. Затем последует ряд конкретных инициатив по культурному обмену».