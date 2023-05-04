Ватикан анонсировал появление новой информации о подготовке к Юбилею 2025 года

Календарь основных юбилейных торжеств, мобильная версия сайта для паломников и официальный гимн Юбилейного года – вот лишь некоторые из новинок, которые в ближайшее время будут представлены в Ватикане.

9 мая 2023 года состоится специальная пресс-конференция, организованная Дикастерией по евангелизации, отвечающей за подготовку Юбилея.

Как сообщили в пресс-центре Святейшего Престола, в ходе запланированной встречи с журналистами будет обнародовано расписание основных мероприятий Юбилейного года, а также представлены: новая версия сайта iubilaeum2025.va, специальное мобильное приложение для паломников и проект Карты Паломника, которую верующие получат в электронном виде. Кроме того состоится презентация гимна Юбилейного года, который стал победителем по итогам проведенного конкурса.

Также было объявлено, что с 1 июня 2023 года возле Ватикана по адресу Via della Conciliazione 7 откроется информационный пункт для всех, кто заинтересован в участии или соорганизации юбилейных торжеств.

Юбилей 2025 года пройдет под девизом: «Пилигримы надежды». В его рамках в Ватикане будут организованы различные встречи с участием широких слоев общества. В это особое время Церковь приглашает всех верующих совершить паломничество к могиле святого Петра.



По материалам Vatican News