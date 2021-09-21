В Южной Корее пройдет 40-дневный молебен о прекращении абортов

С 22 сентября по 31 октября архиепархия Сеула в Южной Корее примет участие в сорокадневном молебне в защиту жизни. Начиная с 2007 года к этому начинанию, идея которого принадлежит католикам Техаса, присоединяются христианские общины и организации по защите жизни во всем мире. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Ежедневно в течение 40 дней католики Сеула будут собираться в городском Йонтрал-парке и возносить специальную молитву о прекращении абортов, о защите рождающихся детей и тех, которые должны появиться на свет. Как прокомментировал это молитвенное начинание священник Парк Юнвоо, секретарь Архиепархиального комитета защиты жизни, «Церковь не может остановить добровольное прерывание беременности с помощью закона, но даже если мы не можем воспрепятствовать аборту правовым методом, мы можем изменить ситуацию внутри общества, молясь искренно и с доверием Господу. Для этого важно также поститься».

Поместная Церковь в Южной Корее не в первый раз выступает против абортов и в защиту жизни с момента зачатия. В 2018 году, в разгар общественной полемики вокруг запрета абортов, Епископская конференция опубликовала петицию против абортов и собрала миллион подписей. Несмотря на это в 2019 году Конституционный суд Республики Корея постановил, что уголовная ответственность за аборт незаконна, и предписал правительству положить конец запрету прерывать беременность. Решение суда побудило епископов обратиться с письмом к главе государства – католику Мун Дже Ину. В октябре 2020 года парламент объявил о законопроекте по легализации абортов до 14-й недели беременности и до 24-й – в случае изнасилования. В январе 2021 года правительство одобрило этот законопроект и объявило неконституционной уголовную ответственность за аборт, упразднив соответствующий закон 1953 года. По этому случаю президент Комитета защиты жизни Корейской епископской конференции Преосвященный Линус Сонхё Ли выразил недоумение и заявил, что Церковь продолжит борьбу в защиту жизни, которая должна уважаться и защищаться в соответствии с достоинством человека. «Легализация аборта – это публичное признание убийства», – подчеркнул иерарх.