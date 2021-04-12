В воскресенье Октавы Пасхи (Божьего милосердия) Папа Франциск возглавил Святую Мессу

11 апреля, в воскресенье Октавы Пасхи, в которое в Католической Церкви отмечается праздник Милосердия Божия, в 10 часов 30 минут по среднеевропейскому времени Папа Франциск возглавил в римской церкви Санто-Спирито-ин-Сассиа, являющейся центром почитания Божия Милосердия в Риме, Святую Мессу. Об этом сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.



Доступ на Папскую Литургию, в связи с продолжающимися карантинными мерами в условиях третьей волны пандемии коронавируса, был строго ограничен. Епископу Рима сослужили так называемые «миссионеры милосердия, т.е. священники, которым во время празднования Юбилейного Года Милосердия Папа Франциск вручил специальный мандат, связанный с проповедью тайны Божьего милосердия и особыми полномочиями при совершении Таинства Исповеди.

Кроме того, что в качестве знака милосердия на Мессе присутствовала группа заключённых из римских тюрем Реджина-Чели, Ребиббия и Касаль-дель-Мармо, монахини-госпитальерки Милосердия, медсёстры из больницы Санто-Спирито-ин-Сассиа, люди с ограниченными возможностями, семья мигрантов из Аргентины, молодые беженцы из Сирии, Нигерии и Египта, в том числе два египтянина из Коптской Церкви, а также волонтёр «Каритас» из Сирийской Католической Церкви. Участникам богослужения также стали волонтеры Папского Совета по содействию новой евангелизации и Национальной ассоциации карабинеров. Прислуживали на Мессе юные министранты из церковного прихода на окраине Рима. Всего в этот день за богослужением молилось порядка восьмидесяти человек.



Святейший Отец посвятил свою проповедь Благой Вести о милосердии Божием, которую принес Своим ученикам Воскресший Христос. По утверждению Преемника Святого Петра, Евангелие Христово это и есть Евангелие Милосердия. Читайте полный текст проповеди Папы в воскресение Божьего Милосердия.

По окончании Мессы Папа Франциск возглавил у алтаря церкви Санто-Спирито-ин-Сассиа чтение полуденной молитвы «Царица Небесная».

Папское богослужение в честь Божия Милосердия транслировалрсь в прямом эфире на новостном портале Святейшего Престола (www.vaticannews.va), веб-сайте римского святилища Божьего Милосердия (www.divinamisericordia.it), по центральному телеканалу RAI 1. Трансляция была доступна для глухих и слабослышащих людей благодаря синхронному переводу на язык жестов.