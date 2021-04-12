Проповедь Папы Франциска на Святой Мессе воскресенья Октавы Пасхи (праздник Божия Милосердия). 11 апреля 2021 г., Рим, храм Санто-Спирито-ин-Сассия

Воскресший Иисус несколько раз являлся ученикам. Он терпеливо успокаивал их встревоженные сердца. Сам воскреснув, Он теперь работает над «воскресением учеников». Он духовно поддерживает и ободряет их, и их жизнь меняется. Ранее слова Господа и Его пример оказывались бессильными, были не в состоянии изменить их. Теперь, на Пасху, происходит нечто новое, причем реализуется оно в свете милосердия. Иисус воскрешает учеников Своим милосердием. Вкусив милосердия, они, в свою очередь, сами становятся милосердными. Трудно быть милосердными, не имея за плечами опыта оказанного нам милосердия.

Прежде всего отметим, что Господь изливает на Своих учеников милосердие посредством трех даров. Сначала Он преподает им мир, затем Дух и, наконец, демонстрирует им Свои раны. Ученики были подавлены. Они сидели взаперти, потому что боялись: боялись, что их схватят и им придется разделить судьбу их Наставника. Но мало того, что они испуганно сгрудились в комнате, они еще и почувствовали себя заключенными в карцере раскаяния. Ведь они оставили Иисуса, фактически отреклись от Него. Они со всей остротой переживали собственную беспомощность, они ощущали себя дискредитированными, ни на что не годными. А Иисус приходит к ним и дважды произносит: «Мир вам!». Он не дарит такой мир, который бы устранял все внешние проблемы. Зато Его «мир» исполняет сердца упованием изнутри. Это не плавное и бесконфликтное течение жизни, а мир в сердце. Он говорит им: «Мир вам! Как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас» (Ин 20,21). Это всё равно что сказать: «Я посылаю тебя, потому что верю в тебя». В итоге обескураженные ученики обрели мир с самими собой. Преподанный им Иисусом «мир» позволил им перейти от раскаяния к миссии. Мир Иисуса инициирует миссию. Мир Иисуса приносит с собой не легкость и комфорт, а вызов, побуждающий выйти за собственные границы. Мир Иисуса освобождает от парализующей поглощенности самим собой, разрывает удерживающие сердце в плену узы. Ученики осознали, что им было явлено милосердие: им было дано понять, что Бог не осуждает и не уничижает их, а напротив, верит в них. В сущности, Бог верит в нас даже больше, чем мы сами верим в себя. «Он любит нас больше, чем мы любим самих себя» (ср. Сент-Джон Генри Ньюмен, Размышления и молитвы, III, 12, 2). У Бога никто не оказывается бесполезным, никчемным или отверженным. И сегодня Иисус снова говорит каждому из нас: “Мир тебе! Ты так важен для Меня! Мир тебе! Ты очень для Меня важен. Мир тебе! Тебе поручена миссия. Никто другой не может ее исполнить вместо тебя. Ты незаменим. И Я верю в тебя».

В дальнейшем Иисус еще раз проявил милосердие к Своим ученикам, даровав им Святого Духа. Он излил на них Духа ради прощения грехов (ср. Ин 20,22-23). Ученики были виноваты: они бежали, они бросили Учителя. Грех доставляет страдания; любое зло имеет свою цену. Наш грех, как говорит Псалмопевец (Пс 51,5), постоянно стоит перед нами. Мы не можем одними только своими силами удалить его с глаз долой. Только Бог способен изгнать его, только Он один по милости Своей может извлечь нас из трясины наших страданий. По примеру тех первых учеников, нам тоже следует позволить простить себя. И притом всем сердцем просить Господа о прощении. Нам необходимо как можно шире распахнуть свои сердца, чтобы получить прощение. Прощение в Святом Духе – это пасхальный дар, который делает возможным наше внутреннее воскресение. Давайте будем просить о благодати, чтобы достойно принять этот дар, принять Таинство прощения. И понять, что главный актор Таинства исповеди – это не мы с нашими грехами, а Бог, проявляющий милосердие. Мы ходим на исповедь не для того, чтобы предаваться там самоуничижению, а для того, чтобы воскреснуть. Нам, всем нам без исключения, это крайне необходимо. Подобно маленьким детям, которые, всякий раз, когда им доведется упасть, нуждаются в том, чтобы заботливый папа поднял их и помог им встать на ноги, мы тоже нуждаемся в помощи извне. Мы тоже часто падаем. И Отец наш Небесный готов снова и снова воздвигнуть нас Своей могучей десницей, помочь нам опять встать на ноги и продолжить путь. Эта твердая, заслуживающая всякого доверия десница есть Исповедь. Исповедь – это Таинство, способное нас воздвигнуть. Это благодаря исповеди мы имеем шанс подниматься и ходить вместо того, чтобы валяться в слезах на мощенной камнем мостовой наших прегрешений. Исповедь есть Таинство воскресения. Исповедь – это квитэссенция милосердия. Духовники, слушающие исповеди, должны уметь передать кающимся ощущение сладости милосердия. Вот в чём заключается призвание духовников: передавать сладость милосердия Иисуса, Который прощает всё. Бог прощает всё.

Кроме подразумевающего нашу реабилитацию дара мира и способного нас воздвигнуть дара прощения, Иисус преподал Своим ученикам еще один, третий по счету дар милосердия: Он показал им Свои раны. Его ранами мы исцелились (ср. 1 Петр 2,24; Ис 53,5). Но каким же образом эти раны могут исцелить нас? Опять же, благодаря милосердию. Созерцая раны Господа, мы, подобно Фоме, можем буквально, физически соприкоснуться с тем фактом, что Бог до конца возлюбил нас. Он соблаговолил сделать наши раны Своими, Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни. Его раны – это открытые каналы связи между Ним и нами: через них изливается целительный бальзам милосердия на наши страдания. Его раны – это вымощенные Самим Господом дороги, по которым мы можем добраться до океана Его нежности и погрузиться в него, тем самым физически познавая, Кто такой на самом деле Бог. Никогда и ни за что на свете мы не будем сомневаться в Его милосердии. Поклоняясь Его ранам, припадая к ним устами, мы приходим к пониманию, что в нежной любви Бога растворяются без остатка все наши немощи. Это совершается на каждой Святой Мессе, на которой Иисус предлагает нам вкушать Свое израненное и воскресшее Тело. Мы прикасаемся к Нему, а Он прикасается к нам, прикасается к нашей жизни. Он побуждает Небеса снизойти к нам. Его зияющие раны рассеивают нашу внутреннюю тьму. И по примеру Фомы мы открываем для себя Бога; мы осознаём, насколько же Он близок нам, и, будучи потрясены до глубины души, громко восклицаем: «Господь мой и Бог мой!» (Ин 20,28). Всё приводится в движение из одного пункта: из достигшей нас благодати милосердия. Это отправная точка нашего христианского странствия. Если же мы будем переоценивать свои силы, если уверуем в эффективность наших собственных структур и проектов, то далеко не уйдем. Только принимая милосердную любовь Бога, мы сможем предложить миру что-то новое.

И вот что сделали ученики: вкусив милосердия, они, со своей стороны, тоже стали милосердными. Об этом, в частности, говорится в сегодняшнем первом чтении. В Книге Деяний Апостолов сказано, что «никто ничего не называл своим, но всё у них было общее» (Деян 4,32). Это не коммунизм, это христианство как оно есть, каким оно должно быть. Это тем более удивительно, если мы поймем, что речь идет о тех же самых учениках, которые совсем недавно ссорились из-за наград и привилегий, спорили о том, «кто из них больше» (ср. Мф 10,37; Лк 22,24). А теперь у них всё общее, у них «одна душа и одно сердце» (Деян 4,32). Как они так преобразились? Преобразились, потому что научились распознавать в других людях то самое милосердие, которое изменило их собственную жизнь. Убедившись, что они теперь разделяют с Иисусом Его миссию, Его прощение и Его Тело, они естественным образом пришли к мысли о необходимости делиться друг с другом земными благами. В Книге Деяний далее сказано: «Среди них не было ни одного нуждающегося» (Ин 4,34). Их собственные страхи были рассеяны прикосновением к ранам Господа, и теперь они без всяких опасений готовы исцелять раны нуждающихся. Потому что в лице нуждающихся они встречают Иисуса. Потому что Иисус живет там, в ранах тех, кто нуждается.

Дорогая сестра, дорогой брат, хочешь ли ты убедиться в том, что Бог реально коснулся твоей жизни? Посмотри, способен ли ты склониться, чтобы перевязать раны ближнего твоего. Сегодня самое время задаться вопросом: «Являюсь ли я, которому так часто преподавали мир Божий, который так часто соприкасался с Божьим милосердием в Таинстве исповеди, милосердным по отношению к другим людям? Предпринимаю ли я, так часто причащавшийся Тела Иисуса, хоть какие-то усилия, чтобы утолить голод бедных?». Не позволим себе оставаться равнодушными. Не будем практиковать «веру с односторонним движением» – ту, что любит получать, а не давать; ту, что охотно принимает дары, но сама не дарит ничего. Познав милосердие, сами станем милосердными. Ибо если любовь заканчивается на нас самих, наша вера становится формальной, бесплодной и сентиментальной. Там, где рядом нет других людей, сама наша вера «развоплощается» и становится бестелесной. Там, где нет дел милосердия, вера мертва (ср. Иак 2,17). Дорогие братья и сестры, давайте позволим преподанному нам миру, прощению и ранам милосердного Иисуса обновить нас. Давайте будем взывать о милосердии, чтобы стать свидетелями милосердия. Только таким образом наша вера будет способна стать живой, а наша жизнь – цельной. Только таким образом может быть провозглашаемо Евангелие Божие, которое есть Евангелие милосердия.

Перевод «Сибирской католической газеты»