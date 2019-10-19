В Ватикане пройдет семинар Фонда Ратцингера «Вызовы Панамазонского региона»

«Вызовы Панамазонского региона: необходимость сотрудничества между международными организациями и Католической Церковью и этическое лидерство»: такова тема научного семинара, который состоится 19 октября во второй половине дня в атриуме Зала Павла VI, в рамках Спецтальной Ассамблеи Синода Епископов по проблемам Амазонии. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Конференция организована ватиканским Фондом имени Йозефа Ратцингера – Бенедикта XVI, Секретариатом Синода епископов, Римским представительством Святейшего Престола при международных организациях (ФАО, МФСР, ВПП) и мадридским институтом Razón Abierta, при поддержке Фонда имени Джона Темплтона. Мероприятие состоится в рамках совместного проекта, направленного на этическую подготовку руководящих кадров (Virtuous Leadership).

Встреча начнётся с приветственного слова кардинала Лоренцо Бальдиссери, генерального секретаря Синода епископов, и вступительного слова кардинала Педро Рикардо Баррето Химено, делегата Синода и вице-президента Панамазонской церковной сети (Repam). Среди вопросов, представленных на конференции: борьба с голодом и бедностью, вопросы экологии, защита коренных народов, этическое лидерство на служении общему дому в свете учительства Папы Франциска.

Встреча в Ватикане будет проходить под руководством о. Федерико Ломбарди, SJ, президента Фонда имени Йозефа Ратцингера – Бенедикта XVI. С итоговым докладом выступит монсеньор Фернандо Чика Арельяно, постоянный наблюдатель от Святейшего Престола при Международном фонде сельскохозяйственного развития (МФСР), Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) и Всемирной продовольственной программе (ВПП).

Встреча завершится концертом для участников Синода: большой смешанный хор и оркестр из Боливии (Coros y Orquestra Palmarito & Urubichà) исполнят традиционные латиноамериканские песнопения и музыку.