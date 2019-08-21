В Ватикане пройдет очередная встреча рабочей группы Святого Престола и Вьетнама

Восьмая встреча рабочей группы по проблемам взаимоотношений между Святым Престолом и Социалистической Республикой Вьетнам состоится 21-22 августа в Ватикане, заявил во вторник глава службы печати Святого престола Маттео Бруни. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

По его словам, в ходе этой встречи будут рассмотрены проблемы, связанные с развитием и углублением двусторонних отношений, в том числе некоторые аспекты жизни и деятельности Католической Церкви в этой азиатской стране. Кроме того, будут обсуждены «вопросы, касающиеся статуса и миссии» постоянного Папского представителя во Вьетнаме, а также предстоящего визита во Вьетнам государственного секретаря Ватикана кардинала Пьетро Паролина.

В октябре минувшего года вице-премьер Вьетнама Чыонг Хоа Бинь был принят в Ватикане Папой Римским Франциском. В ходе этого визита была достигнута договоренность поднять уровень двусторонних отношений с тем, чтобы Святой Престол имел во Вьетнаме своего постоянного представителя.