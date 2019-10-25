В Трансильвании прошла конференция по демонологии

В трансильванском городе Блаже, центре румынского греко-католицизма, состоялась первая в стране конференция по демонологии и экзорцизму, организованная факультетом богословия Государственного университета Бабеша – Бойяи в Клуж-Напоке. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

На международном симпозиуме «Демонология сегодня: богословские основы и практические аспекты» прозвучали выступления богословов, библеистов, экзорцистов, историков, церковных юристов и патрологов из Румынии и Италии. Накануне конференции её итальянские участники встретились с кардиналом Лучианом Мурешаном, Верховным Архиепископом Фэгэраша и Алба-Юлии, первоиерархом Румынской Греко-Католической Церкви. Блаженнейший Лучиан проявил большой интерес к вопросам, поднятым на конференции, и выразил надежду на возобновление пастырского внимания к экзорцизму – подлинному служению утешения во всё более сложном и страждущем обществе. Эта злободневная тема была также затронута на недавней пленарной ассамблее Конференции католических епископов Румынии. В ходе заседания выступил отец Франческо Бамонте, президент Международной ассоциации экзорцистов (AIE): римский священник представил свою Ассоциацию, которая была основана в 1990 году отцами Рене Шенессо и Габриелем Амортом и признана Святейшим Престолом в 2014 году; уже много лет она организует съезды священников со всего мира, осуществляющих в своих епархиях служение экзорцистов. Отец Франческо Бамонте рассказал о том, как проходит обучение и повышение квалификации пресвитеров – членов Ассоциации, в которую входят около четырёхсот экзорцистов из разных стран мира.

На Международной конференции в Блаже освещались некоторые аспекты и потребности, связанные с румынскими реалиями. Местные епархии не всегда располагают собственным экзорцистом, назначенным епископом для этого деликатного служения. Более того, расстояния и сообщение между епархиями затрудняют для верующих поиск того, кто лучше других поймёт их страдания. В то же время Румыния, в свете новейшей истории, является – по словам докладчиков – «уникальной лабораторией» для понимания стратегий и динамики тайны беззакония. История мучеников Церкви византийского и латинского обрядов, жестокие коммунистические гонения, абсолютная степень зла, проявленная тюремными палачами из-за ненависти к вере в Бога, как представляется, находят объяснение в сознательной приверженности множества людей злу и его вдохновителю.

Участники симпозиума отметили, что особенностью Румынской Греко-Католической Церкви является отсутствие обряда экзорцизма, который был разработан на протяжении веков Церковью латинского обряда: в поместном Требнике он заменён специальными молитвами и благословениями. С другой стороны, экзорцизмы, проводимые женатым греко-католическим духовенством, не находят канонических препятствий. Участники симпозиума выразили надежду, что в будущем Международная ассоциация экзорцистов поможет в организации тематических семинаров на богословских факультетах, в духовных семинариях и в рамках программ постоянного образования поместного духовенства.

Было решено, что международные конференции по демонологии и служению экзорцизма будут проходить в Румынии ежегодно; кроме того, обсуждаемые на симпозиуме темы могут стать ещё одной отправной точкой для богословских и пастырских размышлений на очередной сессии Синода Румынской Греко-Католической Церкви, которая проходит в Блаже с 23 по 25 октября.