В торжество Непорочного Зачатия Апостольский нунций в России возглавил Святую Мессу в носящем это имя московском Кафедральном соборе (+ФОТО)

165 лет назад Папа Пий IX после консультаций с епископами всего мира и получения их положительного ответа провозгласил догмат о Непорочном Зачатии Пресвятой Девы Марии (Ее освобождения от скверны первородного греха с первого мгновенья Ее существования). Праздник Зачатия Пресвятой Девы Марии Праведной Анной был известен на Востоке по крайней мере с VIII века, а в IX веке пришел и на Запад. В день провозглашения догмата о Непорочном характере Зачатия Марии Папой Пием IX утром 8 декабря 1854 года, во время чтения соответствующей буллы на Понтифика ниспал солнечный луч. Это было удивительно, поскольку по законам оптики он не мог проникнуть в абсиду, где стоял Папа. Тогда это было воспринято как знамение, указывающее на одобрение свыше…

Сообщает наш внештатный корреспондент Ольга Дубягина (Москва):

В этом году торжество Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии, отмечаемое 8 декабря, пришлось на Второе воскресенье Адвента, и, ввиду того, что статус воскресенья в период радостного ожидания Господа выше статуса торжества, было перенесено на понедельник 9 декабря. Для нас, прихожан Кафедрального собора Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии на Малой Грузинской, это был праздник в двойне, так как это еще и престольный праздник нашего храма и всей нашей Архиепархии.

По случаю великого торжества Святую Мессу в Кафедральном соборе возглавил Апостольский нунций в Российской Федерации архиепископ Челестино Мильоре, которому сослужили настоятель собора отец Владимир Кабак и другие священники из различных приходов, пришедшие разделить нашу радость. Замечу, что, несмотря на рабочий день, молящихся в храме было очень много…

В своей проповеди архиепископ Челестино Мильоре указал, что одной из главных идей праздника Непорочного Зачатия можно считать напоминание о том, что единственное, что по-настоящему способно угрожать человеку, – это его грех. Однако, к глубокому сожалению, «современный мир потерял чувство греха. Мы шутим об этом, как будто это самая безобидная вещь в мире. Реклама представляет продукты и зрелища как греховные, чтобы сделать их более привлекательными. Мир боится чего угодно, но только не греха», – сказал представитель Святого Престола в России и продолжил: «Вместо того, чтобы бороться с грехом, мы боремся с идеей греха, мы отрицаем проблему вместо того, чтобы ее решать. Мы отталкиваем и погребаем зло в подсознании, вместо того, чтобы его преодолеть». Завершая свою проповедь, архиепископ напомнил нам о нашем призвании: «Заново проживать в своей повседневной жизни те чувства – веру, любовь к Богу и ближнему – которые переполняли душу Марии в Ее земной жизни, чтобы стать зеркалом, отражающим Ее, и чтобы дать познать и полюбить Евангелие в обществе, в котором мы живем».

Святая Месса закончилась, смолкли последние звуки органа и голосов хористов, но люди не спешили расходиться: кто-то, оставшись на месте, встав на колени, тихо молился про себя Пресвятой Деве, кто-то взывал к Ней в молитве, стоя перед Ее фигурой на алтаре. Каждый просил о чём-то о своем, но все были едины в том, что обращались к заступничеству Пречистой…

Фото Ольги Дубягиной

