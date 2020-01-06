В торжество Богоявления Папа Франциск возглавил Мессу в соборе Святого Петра

Поклоняться Иисусу – это значит позволить Богу наполнить и преобразить наше сердце любовью. Об этом Папа Франциск говорил в проповеди на Святой Мессе, которую он возглавил в соборе Святого Петра в торжество Богоявления утром 6 января. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.



Епископ Рима отметил, что Евангелие дня рассказывает о цели паломничества волхвов – поклониться Богомладенцу, и если верующие теряют смысл религиозного поклонения, то лишаются динамики христианской жизни на пути к Господу. Евангелие праздника Богоявления повествует также о персонажах, которые не желали поклониться новорождённому Иисусу, и первым из них был царь Ирод. Заявляя о своём намерении преклонить колени перед Мессией, он лишь хотел избавиться от Младенца путём лжи, отметил Папа. Человек, не поклоняющийся Богу, приходит к поклонению самому себе, и христиане рискуют «использовать Бога в собственных интересах, вместо того чтобы служить Ему». Кроме Ирода, в Евангелии есть и другие люди, которые не умеют поклоняться: иудейские первосвященники и книжники. Они с предельной точностью указывают Ироду, где именно родился Мессия. Они знают пророчества и точно их цитируют; знают, куда идти, но не идут. Это урок для христиан, потому что недостаточно обладать одним только знанием: «Не выходя от самих себя, избегая встречи и поклонения, невозможно узнать Бога». Богословие и пастырская эффективность служат малому или вообще ничему, если они не преклоняют колени, подчеркнул Святейший Отец: «Поклоняясь, приходишь к пониманию, что вера не сводится к набору прекрасных доктрин, а является отношениями с живой Личностью, Которую любишь».



В начале года мы заново открываем для себя поклонение в качестве требования веры. Поклоняться – это значит предпочитать Божьи планы, предоставлять Христу главное место в жизни, и тогда всё окажется на своих местах. Это значит понять, что для молитвы нужно лишь сказать: «Господь мой и Бог мой!» (Ин 20,28), позволяя Богу наполнить и преобразить наше сердце любовью. «Поклоняться – это значит встречаться с Иисусом без списка просьб, но с единственной просьбой быть с Ним. Это значит понять, что радость и мир растут вместе с прославлением и благодарностью. Когда мы поклоняемся, то позволяем Господу исцелять и изменять нас. Поклоняясь, мы даём Христу возможность преображать нас Его любовью, освещать нашу тьму; тогда мы обретаем силу в немощи и мужество в испытаниях».



Поклонение Богу, продолжил Святейший Отец, это способ «очистить себя от многих бесполезных вещей, от зависимостей, которые анестезируют сердце и отупляют разум». Поклоняясь Иисусу, мы отвергаем идолопоклонство деньгам, потреблению, удовольствию, успеху, нашему эго. Тогда мы становимся малыми в присутствии Всевышнего, братьям и сёстрам перед тайной любви; мы замолкаем перед Божественным Словом и учимся произносить слова, которые никого не обижают, а утешают, подчеркнул Папа Франциск: «Поклонение – это жест любви, изменяющий жизнь. Поклоняться – это значит поступать как волхвы; приносить Господу золото, чтобы сказать Ему: нет ничего более драгоценного, чем Сам Христос. Это значит приносить Ему ладан, чтобы сказать Иисусу: лишь с Ним наша жизнь возносится ввысь. Это значит приносить Ему смирну, которою помазывали раненые и истерзанные тела, и обещать Господу, что мы будем помогать нашему отверженному и страдающему ближнему, потому что в нём пребывает Христос».



В заключение своей проповеди Папа Франциск призвал верующих находить для поклонения время и место в церковных общинах: «Поклоняясь, мы, подобно волхвам, откроем для себя смысл нашего путешествия. И, как волхвы, мы возликуем ‘в великой радости’ (Мф 2:10)».

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