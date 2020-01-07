Проповедь Папы Франциска на Мессе торжества Богоявления. 6 января 2020 г., собор Святого Петра

В Евангелии сегодняшнего торжества (Мф 2,1-12) волхвы начинают с пояснения причины своего прихода: «Мы видели звезду Его на Востоке и пришли поклониться Ему» (Мф 2,2). Поклонение – это завершение и цель их путешествия. Действительно, придя в Вифлеем, они «увидели Младенца с Марией, Матерью Его, и пали ниц, и поклонились Ему» (Мф 2,11). Утрачивая чувство поклонения, мы тут же теряем и правильное направление нашей христианской жизни, суть коей – путешествие навстречу Господу, а не навстречу нам самим. Евангелие предупреждает нас об этой опасности, выводя на сцену, наряду с волхвами, других, неспособных к поклонению людей.

Прежде всего, таковым является царь Ирод, который, правда, употребляет слово «поклонение», но только с целью введения в заблуждение. Он просит волхвов сообщить ему, где находится Младенец, «чтобы и я мог пойти поклониться Ему» (Мф 2,8). Но всё дело в том, что Ирод мог поклоняться только самому себе, и по этой причине он уже заранее решил избавиться от «конкурента», прибегнув при этом ко лжи. Чему это может научить нас? Что если мы не поклоняемся Богу, то в конечном счете поклоняемся самим себе. Точно так же и христианская жизнь, если она не сводится к поклонению Господу, может стать благоразумным способом утверждения себя и своих собственных интересов. Это серьезный риск: мы используем Бога вместо того, чтобы служить Ему. Сколько раз мы путали интересы Евангелия с нашими собственными? Сколько раз мы прикрывали религиозным благочестием то, что находили удобным? Сколько раз мы оказывались неспособными различить Божью силу, предназначенную для служения другим, и силу этого мира, предназначенную для служения себе?!

Кроме Ирода, в Евангелии показаны и другие люди неспособные к поклонению: это иудейские первосвященники и книжники. Они с большой точностью сообщают Ироду, где должен родиться Мессия: в Вифлееме Иудейском (Мф 2,5). Они знают пророчества и могут дословно цитировать их. Они прекрасно знают, куда нужно идти, но сами туда не идут. И тут мы опять-таки можем извлечь урок. В христианской жизни недостаточно быть знающим: пока мы не выйдем за пределы самих себя, пока мы не встретимся с другими людьми и не станем поклоняться им, мы не сможем познать Бога. Теология и пастырская эффективность мало что значат или вообще ничего не значат, если мы при этом не преклоним колени, если не преклоним колени как волхвы, которые не только хорошо знали, как спланировать свое путешествие, но и были способны реально отправиться в путь и реально поклониться Младенцу. Лишь поклоняясь, мы начинаем понимать, что вера – это не просто набор возвышенных доктрин, вера – это наши отношения с живым человеком, которого мы призваны любить. Только встречаясь лицом к лицу с Иисусом, мы приходим к тому, чтобы увидеть Его таким, каков Он есть. Через поклонение мы обнаруживаем, что христианская жизнь – это наша с Богом история любви, где на самом деле важны не наши замечательные идеи, а важна наша способность сделать Его центром своей любви, как это делают влюбленные с теми, кого они любят. Вот какой должна быть Церковь – поклоняющейся в любви Иисусу, своему Супругу.

Теперь, вступая в Новый Год, нам следует заново открыть ту истину, что вера требует поклонения. Если мы сумеем пасть ниц перед Иисусом, то преодолеем искушение следовать своим путем. Ибо поклонение предполагает исход из самой грозной формы рабства – рабства самому себе. Поклонение означает, что мы ставим во главу угла Господа, а не себя. Это значит предоставить всем вещам их законное место, а первое место отдать Богу. Поклонение означает сделать Божий замысел более важным, чем наше личное время, чем наши законные права и наши личные пространства. Поклоняться значит проявить послушание Писанию: «Господу Богу твоему поклоняйся» (Мф 4,10). Заметьте, поклоняйся твоему Богу: поклонение подразумевает понимание того, что вы и Бог принадлежите друг другу. Это подразумевает возможность говорить с Ним свободно и интимно. Это значит посвятить Ему свою жизнь и позволить Ему войти в нее. Это значит позволить Его утешению снизойти на землю. Поклоняться значит сделать открытие: чтобы молиться, достаточно сказать «Господь мой и Бог мой!» – и проникнуться к Нему нежной любовью.

Поклоняться, это значит приходить к Иисусу не с длиннющим списком прошений в руках, но только с одной-единственной просьбой: пребывать вместе с Ним. Это значит уразуметь, что радость и мир душевный возрастают прямо пропорционально нашим славословиям Богу и благодарениям Ему. В поклонении мы позволяем Иисусу исцелять и изменять нас. В поклонении мы даем возможность Господу преобразить нас Своей любовью, возжечь свет в средоточии нашей тьмы, даровать нам силу в немощи и мужество среди испытаний. Поклоняться, это значит сосредоточиться на самом главном: избавиться от бесполезных вещей и пристрастий, которые делают бесчувственным сердце и сбивают с толку ум. В поклонении мы учимся отвергать то, чему не следует поклоняться: отвергать бога денег, бога потребления, бога удовольствия, бога успеха, бога эгоизма… Поклоняться – значит уничижать себя перед Всевышним и открывать для себя в Его присутствии, что величие жизни состоит не в обладании, а в любви. Поклоняться означает признавать, что все мы – братья и сестры перед лицом Тайны Любви, которая преодолевает все расстояния: это значит встретить добро у его первоисточника; это значит найти в «близком Боге» силы и решимость, чтобы приблизиться к другим. Поклонение означает молчание в присутствии Слова Божия и умение использовать слова, которые не ранят, а утешают.

Поклонение – это акт любви, который преображает нашу жизнь. Поклоняться, это значит делать то же самое, что делали волхвы. Принести золото Господу и сказать Ему, что нет ничего дороже Его Самого. Предложить Ему благовония и доверительно сообщить Ему, что только в союзе с Ним наша жизнь сможет вознестись к небесам. Подарить Ему смирну, этот бальзам для истерзанных и раненых тел, и пообещать Ему всегда спешить с помощью к нашим обездоленным и страждущим ближним, в которых Он Сам присутствует.

Дорогие братья и сестры, сегодня каждому из нас следует задаться вопросом: «Тот ли я христианин, который поклоняется?» Многие христиане молятся, но при этом не поклоняются. Давайте задумаемся: Находится ли время поклонению в нашем ежедневном графике? Находится ли место поклонению в наших общинах? Именно мы, как Церковь, обязаны претворять в жизнь слова сегодняшнего Ответного псалма: «Все народы земли поклонятся Тебе, Господи». И в поклонении мы, подобно волхвам, обнаружим подлинный смысл нашего странствия веры. И, подобно волхвам, «исполнимся радостью великою» (Мф 2,10).

Перевод «Сибирской католической газеты»