В РПЦ заявили, что о новом закрытии храмов из-за коронавируса не может быть и речи

Длительное закрытие храмов Русской Православной Церкви в связи с ростом числа случаев заражения коронавирусом неприемлемо, о нем не может быть и речи, написал в своем канале в Telegram в пятницу заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).

«Количество заболеваний ковидом ожидаемо увеличивается после начала учебного года и возвращения из мест отпускных массовых скоплений. В этих условиях необходим поиск разумных решений относительно самоизоляции. <…> Стоит продумать и то, какие меры нужны, а какие избыточны в храмах. Так или иначе, слава Богу, об их длительном закрытии уже не может быть и речи. Разве что все духовенство отдельно взятого храма уйдет на самоизоляцию и служить будет некому», — написал он.

25 августа Священный синод РПЦ принял послание епископату, клиру, монашествующим и мирянам в связи с пандемией нового коронавируса, передает ТАСС.

В нем сообщалось, что противоэпидемические меры, определенные Священным синодом, должны продолжать соблюдаться. В марте Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и Священный синод утвердили инструкцию, согласно которой во время пандемии предписывается отказ от целования креста по окончании литургии, а также ужесточаются санитарные правила при совершении таинств — крещения, причастия и соборования.