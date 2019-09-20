В РПЦ попросили не исключать изучение религий из школьной программы

Как сообщило агентство Интерфакс, в РПЦ призвали Минпросвещения отказаться от утверждения нового образовательного стандарта (ФГОС), в котором не предусмотрено преподавание основ традиционных религий в рамках школьного курса «Основ религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ). Об этом говорится в заявлении Синодального отдела религиозного образования и катехизации.

В отделе обратили внимание, что в опубликованном проекте нового ФГОСа для начальной школы в рамках этого курса предполагается преподавание только основ светской этики либо мировых религиозных культур. Четыре модуля — основы православия, ислама, буддизма и иудаизма — из стандарта исключены. В 5-9-х классах преподавание религиозных культур по выбору семьи вообще не предусмотрено. В РПЦ это расценили как попытку ликвидировать возможность воспитания детей в государственных школах «с учетом мировоззренческих и культурных потребностей семьи». Церковь предложила чиновникам начать открытое обсуждение и решать проблему «в конструктивном ключе путем диалога, направленного на реализацию законных прав и свобод граждан России».

По данным Церкви, сейчас курс ОРКСЭ есть во всех школах, религиозные культуры изучают 1,6 млн четвероклассников. В начавшемся учебном году курс «Основы Православия» выбрали почти 40% школьников, а в некоторых регионах — больше 80%.

«Даже при искусственно сохраняющемся уже 10 лет экспериментальном минимальном объеме преподавания (всего 34 урока в одном 4-м классе) изучение детьми духовно-нравственной культуры оказывает на них положительное воздействие, о чем свидетельствуют множество учителей и родителей. Еще в начале введения ОРКСЭ в 2010 году подавляющее большинство детей заявили о желании продолжать его изучение в последующих классах, больше половины родителей высказывались за преподавание ОРКСЭ в школе не менее пяти лет. Эту позицию разделяют многие педагоги», — говорится в заявлении Синодального отдела.

В Отделе напомнили, что право родителей на образование детей, соответствующее их религиозным убеждениям, закреплено в российских законах и в Европейской конвенции о правах человека.