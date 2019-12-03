В РПЦ отреагировали на предложение Дмитрия Киселева изменить позицию по вопросу суррогатного материнства

Заместитель председателя Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом СМИ Вахтанг Кипшидзе, реагируя на анализ Дмитрием Киселевым в эфире телеканала «Россия» православной позиции по вопросу суррогатного материнства, подчеркнул, что Церковь равным образом уважает достоинство любого новорожденного человека, но убеждена в том, что некоторые репродуктивные технологии разрушают целостность семьи, посягают на неприкосновенность жизни. Сообщает агентство Благовест-инфо.

Телеведущий считает, что Русская Православная Церковь могла бы изменить свою позицию относительно суррогатного материнства путем религиозно-светских дискуссий, при этом он призвал разработать при участии РПЦ соответствующую моральную норму. «Понимаю, что вопрос дискуссионный. Ну и хорошо. Наша Церковь как важнейший и уважаемый общественный институт не раз доказывала, что способна и к внутренним дискуссиям, и к дискуссиям на остросоциальные темы. Это всё естественно и нормально по мере развития культуры нашей цивилизации и появления новых нравственных вызовов», – заявил Киселев в программе «Вести недели».

«Русская Православная Церковь занимает более чем актуальную позицию по вопросам новых репродуктивных технологий, мы не приемлем любые эксперименты и манипуляции с эмбрионами человека, которые приводят к их гибели. Жизнь свята и неприкосновенна», — подчеркнул Кипшидзе, которого цитирует пресс-служба синодального учреждения. «Суррогатное материнство, как справедливо отмечает Дмитрий Киселев, запрещено во многих западных странах, и причиной тому — позиция консервативных христиан, а также опасения, что женщина, которая предоставляет услуги суррогатного материнства, превратится в объект безнравственной эксплуатации», — добавил представитель Церкви. «В мире идет циничная коммерциализация деторождения. Убежден, что ни одна обеспеченная женщина не будет за деньги рожать детей для других, на роль таковых безнравственный бизнес ищет бедных и незащищенных. Отношения ‘деньги-товар’ проникают в самую сердцевину семьи», — подчеркнул он.

«Беременность и роды — это часть отношений двух людей, составляющих единое целое», — пояснил Вахтанг Кипшидзе. «Продолжение рода — богоугодное дело, а не поход в супермаркет, когда заказчик выбирает приглянувшийся ему ‘живой инкубатор’ или ‘самого подходящего’ эмбриона», — подчеркнул Кипшидзе. «Рождение ребенка — праведная цель, но и она не может оправдывать любые средства ее достижения», — заключил он.