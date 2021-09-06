В РПЦ обеспокоены судьбой оставшихся в Афганистане христиан

В Русской Православной Церкви озабочены положением христиан Афганистана после прихода к власти талибов (участники запрещенного в РФ движения «Талибан») и перспективой экспорта терроризма из этой страны.

«Мы обеспокоены судьбой тех немногих христиан, которые еще остаются в Афганистане, и я думаю, что правильным решением для них было бы уехать из страны», — сказал глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24».

Он также выразил обеспокоенность тем, как будет развиваться ситуация в соседних государствах, и тем, что терроризм, по мнению иерарха, будет экспортироваться из Афганистана в другие страны, в том числе в Россию. По этим причинам, резюмировал митрополит, отвечая на вопрос ведущей, причин для вступления в контакт Русской Православной Церкви с талибами «пока что нет».

В то же время иерарх напомнил, что истории известны случаи, когда террористические организации превращались в политические партии и отказывались от методов террора, как в свое время сделала Ирландская республиканская армия.

«Хочется надеяться на то, что те, кто сейчас пришел к власти в Афганистане, откажутся от тех способов борьбы за власть, к которым они прибегали в прошлом, и мы молимся о том, чтобы, несмотря на все произошедшее, и в Афганистане, и в граничащих с ним странах установился прочный мир», — заключил митрополит Иларион.

Источник: Интерфакс