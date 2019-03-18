В прошедшее воскресенье сотни тысяч человек отпраздновали на улицах британских городов День Святого Патрика

Несколько сотен тысяч человек приняли участие в шествиях, посвященных Дню святого Патрика в Соединенном Королевстве. В Лондоне, по данным столичной администрации, более 100 тысяч местных жителей и гостей британской столицы в воскресенье 17 марта присоединились к многочисленным культурным мероприятиям в рамках фестиваля London St. Patrick’s Day Festival («Лондонский фестиваль в честь Дня святого Патрика»), который проводится при поддержке мэрии города с 2002 года. Как сообщило агентство Press Association, герцог и герцогиня Кембриджские Уильям и Кейт в этот день прибыли на парад, который прошел на плацу Ирландского гвардейского полка на западе Лондона. После завершения военного смотра члены королевской семьи выпили по бокалу популярного в Ирландии темного пива.

Святой Патрик считается основателем и первым епископом Ирландской Христианской Церкви. Ирландцы начали отмечать День Святого Патрика 17 марта в X-XI веках. В 1903 году 17 марта в Ирландии стало выходным днем. День Святого Патрика отмечают также в странах, где есть многочисленные ирландские диаспоры — в США, Канаде, Австралии, Аргентине, Новой Зеландии и европейских государствах. В России первый парад в честь Дня Святого Патрика прошел на Новом Арбате в 1992 году.

Источник: ТАСС