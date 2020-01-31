В Общественной палате предложили ввести уголовную ответственность за склонение к аборту

Член Общественной палаты РФ, руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев считает необходимым рассмотреть возможность введения уголовной ответственность за склонение к аборту. По его мнению, такая мера станет хорошей профилактикой абортов и поможет изменить отношение россиян к данной процедуре, – сообщает ТАСС.

«Я принципиально убежден, что должна быть уголовная ответственность за склонение к аборту. Врачи, которые рекомендуют мамам аборты по медицинским факторам должны нести персональную ответственность, и уголовную в том случае, если их диагнозы не подтверждаются при дальнейшей экспертизе. Также убежден, что должна быть прописана ответственность для отцов, которые оставляют ситуацию на самотек. В противном случае, женщина остается одна наедине с собой», – сказал он во вторник на слушаниях «Профилактика абортов и ее место в социально-демографической политике России» в Общественной палате РФ. Хамзаев также считает, что отдельное внимание нужно уделить работе средств массовой информации. В частности, СМИ должны более внимательно относиться к подаче информации об абортах, чтобы в материалах не прослеживалось поощрения процедуры. «Львиная часть того, что сегодня происходит с системой абортов, бьет по основополагающему этносу, по русскому этносу, – сказал Хамзаев. – В целом ситуация патовая, говоря об абортах».

Экс-министр здравоохранения России Вероника Скворцова ранее сообщила, что количество абортов в России с 2000-х годов снизилось почти в четыре раза — с 2 млн до 560 тыс. в год. По ее данным, за последние 15 лет при родильных домах и женских консультациях было создано 1,5 тыс. отделений и центров социальной и психологической помощи беременным женщинам – это в том числе помогает снижать число абортов.

Ранее на сайте Русской Православной Церкви был опубликован проект документа «О неприкосновенности жизни человека с момента зачатия», согласно которому эмбрион признается человеческим существом. В проекте отмечается, что новый организм уже не может считаться частью материнского тела, поэтому аборт, не зависимо от того, на каком месяце беременности он выполняется, должен быть приравнен к убийству. Кроме того, предполагается, что врач должен иметь право отказаться от совершения аборта по своим религиозным чувствам. Также в тексте говорится о недопустимости с православной точки зрения использования средств контрацепции, взаимной ответственности родителей за совершение аборта и рассматривается вопрос об использовании пренатальной диагностики для выявления генетических заболеваний.

По словам Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, сокращение количества абортов через их вывод из системы обязательного медицинского страхования позволит за 10 лет увеличить народонаселение России на 10 млн человек.