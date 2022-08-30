Заявление монс. Винченцо Пальи об абортах: пояснение пресс-службы
В одной из теледискуссий глава Папской академии защиты жизни назвал «столпом общества» итальянский закон об абортах. Поскольку это заявление прелата вызвало полемику в национальных СМИ и определённый общественный резонанс, пресс-служба Академии выпустила специальное пояснение, сообщает русская служба Vatican News.
На днях на одном из центральных телеканалов президент Папской академии защиты жизни архиепископ Винченцо Палья сделал заявление, которое вызвало критику не только со стороны католиков. На вопрос ведущей о том, может ли быть отменен 194-й закон – декриминализовавший аборты в 1983 году, — глава Папской академии ответил, что этот закон является «столпом» итальянской общественной жизни и неотъемлемой частью ее правовой системы. Дискуссия была организована в виду предстоящих выборов в стране и коснулась возможности отмены закона о легализации абортов.
Полностью высказывание ватиканского прелата звучало так: «Я думаю, что закон 194 стал уже столпом для нашей общественной жизни. На мой взгляд – я об этом также писал, — следовало бы поставить акцент на том аспекте, который не был реализован: праве на материнство, на то, чтобы наша страна могла расти перед драмой ставшего уже напряженным неравновесия между поколениями. Я хотел бы призвать смотреть с доверием на страну, желающую жить в свободе, развитии и прогрессе. Думаю, что кризис рождаемости – это проблема, над которой мы, к сожалению, не задумывались, и а теперь уже поздно. Это относится к недостатку мировоззрения, о котором я говорил выше: ведь наряду с правами есть и обязанности».
После этих слов ведущая программы уточнила, считает ли иерарх, что 194-й закон «не должен быть поставлен под сомнение», и монсеньор Палья это подтвердил.
Вследствие полемики, развернувшейся в СМИ, директор пресс-службы Папской академии защиты жизни Фабрицио Мастрофини опубликовал заявление, в котором утверждается, что реакция на слова Пальи «надуманна» и даже «оскорбительна». По словам Мастрофини, слово «столп» вырвано из контекста и следует принимать во внимание другие высказывания иерарха на тему защиты жизни от зачатия до естественного конца и в любых ситуациях. В качестве довода директор пресс-службы ссылается на богослужение 29 мая, организованное итальянским Движением защиты жизни, во время которого монсеньор В. Палья благословил статую Девы Марии с ребенком во чреве.
Изначально закон о легализации абортов, принятый в Италии в 1978 году, имел целью не только его декриминализацию, но и помощь, которая должна быть оказана женщине для устранения проблем, толкающих ее на прерывание беременности. Таким образом, закон должен был привести к сокращению абортов. Впоследствии многие представители Церкви и политические деятели заявляли, что эта вторая часть закона не приводится в исполнение, обеспечивая лишь право женщины на аборт, поэтому число абортов по-прежнему остается высоким: после принятия 194-го закона были уничтожены миллионы жизней. Согласно официальной статистике, хотя есть тенденция к постоянному сокращению числа абортов, рождаемость в 70-е годы прошлого столетия была примерно в три раза выше, чем сегодня.
(На фото — митинг в защиту жизни в Риме: против абортов, эвтаназии и демографической зимы)
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