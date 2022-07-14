Опрос в США неожиданно показал высокую популярность запрета на аборты
Опрос в США неожиданно показал высокую популярность запрета на аборты: 37% американцев поддержали строжайший запрет, и еще очень многие выступают за запрет после 6 и 15 недель беременности, передает Седмица со ссылкой на CNA.
Опрос провел в июне 2022 года социологический центр Harris Poll при Гарвардском центре американских политических исследований. Его результаты удивили аналитиков. Выяснилось, что половина американцев считают, что аборт нужно запретить с шестой недели беременности, а подавляющее большинство – с 15ой недели. Этот же предел установлен законом штата Миссисипи и был учтен Верховным судом США в его новом решении по делу «Роу против Уэйда». Это решение о запрете абортов стало историческим для страны.
Из числа респондентов, 37% выступили за строжайший запрет на аборты с единственными исключениями для «случаев изнасилования или кровосмешения». Еще 12% респондентов допускают аборт только до шестой недели беременности, а 23% до 15 недели. Некоторые респонденты (18%) допускают аборт до 23 недели, а еще 10% радикалов и невежд считают, что аборт можно делать все девять месяцев беременности вплоть до родов.
Если суммировать эти цифры, то половина опрошенных допускают аборт до шестой недели беременности, а 72% до 15 недели. Хотя Демократическая партия решительно выступает за аборты, и лишь немногие ее высшие функционеры решаются открыто выступать «за жизнь», опрос Harris выявил иную картину среди ее избирателей. Оказалось, что 60% демократов допускают аборты лишь до 15 недели беременности. Это мнение разделяют 84% республиканцев и 70% «независимых и прочих» избирателей. При этом женщины более строги в этом вопросе: среди них аборт до 15 недели допускают 75%, а среди мужчин только 69%.
Пять судей Верховного суда проголосовали за отмену решения 1973 года по делу «Роу против Уэйда», разрешавшего аборты по всей стране. В том решении верховный суд дозволял штатам устанавливать сроки аборты после момента жизнеспособности плода. Этот момент (способность жить вне материнского организма) наступает примерно на 24-28 неделе беременности.
Один из вопросов гласил «Поддерживаете ли вы новое решение Верховного суда по делу Roe vs. Wade, которое не позволяет каждому штату устанавливать свои собственные стандарты для абортов вместо установленных норм?». В ответ 55% респондентов заявили, что выступают против нового решения, а 45% поддержали его. Однако, по данным другого опроса (Rasmussen Reports), 50% респондентов «в целом одобряют» новое решение Верховного суда, в том числе 38% «решительно одобряют», а 45% «в целом не одобряют», в том числе 38% «решительно не одобряют». Онлайн-опрос фирмы Расмуссена был проведен 26-27 июня с погрешностью в плюс-минус 3 процента.
Опрос Harris Poll показал, что 44% считают, что стандарты абортов должны устанавливать законодательные органы штатов, 25% считают, что это дело Верховного суда, а 31% думают, что это дело Конгресса. Среди респондентов Harris Poll оказалось 36% республиканцев, 36% демократов, и 29% «независимых и прочих».
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