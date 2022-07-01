Православная Церковь в Америке приветствует отмену конституционного права на аборт
Митрополит всея Америки и Канады Тихон поддержал решение Верховного суда США об отмене конституционного права на аборты, передает Интерфакс.
«Достоинство нерожденных будет признано законом, обеспечивая им защиту от насилия и смерти в лоне матери», — говорится в опубликованном послании Предстоятеля Православной Церкви в Америке архиереям, духовенству и верующим.
По словам митрополита Тихона, с самых давних пор пастыри Церкви учили, что аборты — это «нарушение святости человеческой жизни и оскорбление Бога». Таким образом, считает он, упомянутое решение Верховного суда, «должно радовать всех православных».
Вместе с тем, считает митрополит, решение суда отменить право на аборты является «лишь первым шагом в построении культуры и общества, которые безоговорочно ценят человеческую жизнь». Глава Православной Церкви в Америке призвал молиться, чтобы Господь дал политическим лидерам США «мудрость и благоразумие, укрепляя их в добрых намерениях».
«Пусть это решение суда станет для нас поводом еще горячее любить всех наших ближних: нерожденных, матерей, семьи, людей всех политических убеждений, счастливых и гневающихся, ликующих и страдающих», — сказано в послании православного иерарха.
Верховный суд США 24 июня отменил постановление по делу «Роу против Уэйда» от 1973 года, дававшее конституционные гарантии на аборты. Решение суда подверг жесткой критике президент Джо Байден. В свою очередь его предшественник Дональд Трамп поддержал это решение, назвав его «огромной победой для всего поколения».
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Православная Церковь в Америке – Православная Церковь, признающаяся всеми Поместными Церквами как каноническая, при наличии разных точек зрения на ее статус. Свою автокефалию она получила от Русской Православной Церкви в 1970 году. Ее нынешний Предстоятель – Архиепископ Вашингтонский, Митрополит всея Америки и Канады Тихон (Моллард).
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