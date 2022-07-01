Православная Церковь в Америке приветствует отмену конституционного права на аборт

Православная Церковь в Америке приветствует отмену конституционного права на аборт

Июль 01, 2022

Митрополит всея Америки и Канады Тихон поддержал решение Верховного суда об отмене конституционного права на , передает Интерфакс.

«Достоинство нерожденных будет признано законом, обеспечивая им защиту от насилия и смерти в лоне матери», — говорится в опубликованном послании Предстоятеля Православной Церкви в Америке архиереям, духовенству и верующим.

По словам митрополита Тихона, с самых давних пор пастыри Церкви учили, что аборты — это «нарушение святости человеческой жизни и оскорбление Бога». Таким образом, считает он, упомянутое решение Верховного суда, «должно радовать всех православных».

Вместе с тем, считает митрополит, решение суда отменить право на аборты является «лишь первым шагом в построении культуры и общества, которые безоговорочно ценят человеческую жизнь». Глава Православной Церкви в Америке призвал молиться, чтобы Господь дал политическим лидерам США «мудрость и благоразумие, укрепляя их в добрых намерениях».

«Пусть это решение суда станет для нас поводом еще горячее любить всех наших ближних: нерожденных, матерей, семьи, людей всех политических убеждений, счастливых и гневающихся, ликующих и страдающих», — сказано в послании православного иерарха.

24 июня отменил постановление по делу «Роу против Уэйда» от 1973 года, дававшее конституционные гарантии на аборты. Решение суда подверг жесткой критике президент Джо Байден. В свою очередь его предшественник Дональд Трамп поддержал это решение, назвав его «огромной победой для всего поколения».

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 – Православная Церковь, признающаяся всеми Поместными Церквами как каноническая, при наличии разных точек зрения на ее статус. Свою автокефалию она получила от Русской Православной Церкви в 1970 году. Ее нынешний Предстоятель – Архиепископ Вашингтонский, Митрополит всея Америки и Канады Тихон (Моллард).

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