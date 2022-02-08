В ОАЭ открылось посольство Ватикана

Церемония открытия Апостольской нунциатуры (посольства Ватикана) прошла в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты) в пятницу 4 февраля – в Международный день человеческого братства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Святого Престола.

«Открытие дипломатического представительства Святого Престола [в ОАЭ] свидетельствует о существующих хороших двусторонних отношениях. <...> Я хотел бы также подчеркнуть, что в этом году исполняется 15 лет со дня установления дипломатических связей. Я убежден, что сформировавшиеся за этот период отношения основаны на взаимном понимании важности веры и той позитивной роли, которую религия должна играть в обществе, – заявил заместитель госсекретаря Святого Престола по общим вопросам архиепископ Эдгар Пенья Парра. – Это было подтверждено тремя годами назад во время Апостольской поездки Папы Франциска в эту страну, когда он и Верховный имам Исламского университета «Аль-Азхар» шейх Ахмед ат-Тейиб подписали знаковый документ ‘О человеческом братстве во имя мира и мирного сосуществования’».

В феврале 2019 года Папа Франциск стал первым Римским Понтификом, посетившим Аравийский полуостров, и его визит, который называли «историческим», послужил укреплению диалога между религиями. В Абу-Даби Преемник Святого Петра выступил на организованной Советом мусульманских старейшин межрелигиозной встрече, в которой приняли участие около 700 представителей разных религий и конфессий. Кроме того, Святейший Отец подписал с шейхом крупнейшего в мире Исламского университета «Аль-Азхар» Ахмедом ат-Тейибом совместный документ о противостоянии экстремизму, в котором осуждаются религиозные войны.

В своем видеообращении по случаю Международного дня человеческого братства Папа Римский указал на важность солидарности между народами. «Мы все живем под одним небом, независимо от места и образа жизни, цвета кожи, религии, социального класса, пола, возраста, состояния здоровья и экономического положения. Мы все разные и в то же время одинаковые, и период пандемии доказал нам это. Повторяю еще раз: в одиночку себя не спасти!» – сказал Понтифик.

Международный день человеческого братства был учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 75/200 от 21 декабря 2020 года. Инициаторами ее принятия выступили Объединенные Арабские Эмираты и Египет. Дата 4 февраля была выбрана в связи с тем, что в этот день в 2019 году состоялась встреча Папы Франциска с одним из духовных лидеров мусульман – Верховным имамом Ахмедом ат-Тейибом.