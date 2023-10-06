В Новосибирске завершилась Пастырская конференция Преображенской епархии (+ ФОТО)

В чем может заключаться миссия разных приходов? Возможно ли в условиях приходов без священников что-то доверять мирянам дополнительно, сверхпривычного? Что может членов прихода объединить? Как грамотно выстроить «логистику» сопровождения прихода священником? Как при ротации духовенства на местах учитывать «профиль» конкретного прихода, его дух, специфику? Нужна ли священникам и монахиням постоянная формация, постоянное дополнительное обращение? Какова роль священника в приходе, и как существовать приходу, в котором нет постоянного священника? Эти и другие животрепещущие вопросы оказались в центре внимания участников Конференции Преображенской епархии (духовенства, монашествующих, делегатов-мирян), съехавшихся в Новосибирск, чтобы в течение трех дней – с 3 по 5 октября — вместе помолиться и поразмышлять обо всех этих проблемах в русле синодального процесса, а также пообщаться с правящим епископом и друг с другом…

Своими впечатлениями о первом и втором днях работы Епархиальной конференции ранее с нашими читателями уже делились сами участники форума.

Заключительный день конференции начался с поклонения Святым Дарам, в ходе которого всем желающим была предоставлена возможность исповеди.

А после Адорации последовало подведение итогов встречи, которая в этом году имела одно важное отличие от предыдущих встреч: в её работе не были предусмотрены доклады и докладчики, а вместо этого с самого начала шла довольно интенсивная и продолжительная работа в группах по 8-9 человек. Всего было 10 таких групп – пять из них работали на территории Епархиального центра в Новосибирске, а пять – на территории Реколлекционного центра в с. Мочище. В последний день работы конференции все участники собрались на объединенное итоговое заседание под сводами Кафедрального собора в столице Преображенской епархии.

К микрофону выходили представители каждой группы и сообщали всем собравшимся результаты работы своих групп.

Прозвучала такая статистика: всего в Преображенской епархии существует 48 приходов, но только в 18 из них есть постоянный священник. Также в нашей епархии служат 35 священников, причем большинство из них иностранцы и при этом большинство «уже не молоды». По сравнению с церковным возрождением 90-х годов сейчас заметно снизилось количество людей, приступающих к таинствам, и вообще присоединяющихся к Церкви.

Отмечалось, что в жизни прихода сегодня многое зависит от священника, настоятеля, от его инициативности и дара хорошей коммуникации с прихожанами. Важно регулярное, внимательное, «человеческое» общение с людьми. Прихожане в храме надеются встретить сердечную отзывчивость и заинтересованность. Не менее важны также и контакты между самими прихожанами, общение между людьми вне богослужений. Говорилось о так называемом «синдроме Эммауса» — евангельское выражение характеризует нередкие ситуации, когда мы впадаем в уныние и апатию, не замечая присутствие Господа. Указывалось и на то, что стоит яснее определить понятие миссии приходов, особенно в более сознательном подходе к этому вопросу мирян. Кроме того, практически все выступавшие отмечали необходимость неукоснительной, постоянной молитвы о призваниях.

Понятно, что нельзя ожидать от таких встреч скорых результатов. Все требует своего времени и терпения. На самом деле итоги работы конференции получились обширные, их подробный анализ ещё только предстоит сделать. Но главное, что отцы-священники, сестры-монахини и активные миряне в ходе конференции имели достаточно времени и для совместной молитвы, и для размышлений, и для общения друг с другом, и, конечно же, для бесед со своим Ординарием.

А последним аккордом форума стала торжественная Месса в честь литургической памяти святой Фаустины Ковальской, которую возглавил Преосвященный Иосиф Верт.

В самом начале богослужения Владыка напомнил всем присутствующим, что параллельно с активной работой Пастырской конференции Преображенской епархии в Риме была торжественно открыта Генеральная ассамблея Синода епископов. И эта «параллельность» заключается не только во времени проведения, но и в главной теме активной вовлеченности в жизнь Церкви всех её членов. Поэтому Архипастырь высказал надежду, что участие мирян в нынешней Епархиальной конференции было достаточно интересным и плодотворным, и что оно запомнится им на всю жизнь. Со старта ’синодального процесса’ во Вселенской Церкви Папа Франциск не устаёт призывать нас к особой молитве ко Святому Духу, чтобы этот предложенный путь был плодотворным. И это ещё раз подчеркивает, что главное – не мы, не наши мысли, и размышления, а возможность Святому Духу свободно веять среди наших рядов и таким образом вдохновлять, укреплять, исполнять радости каждого из нас, нашу Преображенскую епархию и всю Вселенскую Церковь.

А чуть позже — в своей проповеди после возглашения Евангелия — Владыка продолжил эту мысль и отметил, что в книге Неемии, отрывок из которой читался на литургии, рассказывается о времени, которое очень похоже на наше. Только недавно народ израильский находился в плену, где потерял всё: храм в Иерусалиме был уничтожен, сам Иерусалим и Израиль тоже опустели. И вот после нескольких поколений персидский царь опять разрешает евреям вернуться на родину. Тут есть интересная параллель с тем, как наши предки 32 года назад только-только смогли выйти из плена воинствующего атеизма. Поэтому события 1991 года были восприняты как чудо – и нами, жившими в России, и во всём остальном мире. Верующие люди вновь обрели свободу веры. С какой радостью в 1991 году люди вчитывались в строчки Священного Писания и других священных книг! И в чтении библейского отрывка мы сегодня тоже увидели радость людей, которые только-только обрели утерянное. Плач еврейского народа от радости также напоминает нам о памятном моменте освящения Кафедрального собора в 1997 году, когда сами обряды освящения храма, а также богослужебные тексты и слова проповеди так трогали сердца людей, что по всему храму волнообразно прокатывался шорох звуков: от всхлипываний до нескрываемых слёз радости.

Также Отец Епископ призвал обратить внимание на слова прочитанного отрывка из Евангелия от Луки, где говорится о том, что «избрал Господь и других семьдесят учеников, и послал их по два во всякий город и место, куда Сам хотел идти» (Лк. 10:1). Мы знаем, что день рождения Церкви – это Пятидесятница. Но Иисус в Свои земные годы готовил Церковь уже намного раньше. Храм, который был возрожден в Иерусалиме после вавилонского пленения, как и любой наш храм, это только символ Церкви Иисуса Христа. На самом деле истории Церкви уже более двух тысяч лет. Были в этой истории и тёмные, и очень яркие, светлые страницы. И среди таких ярких страниц нашего времени – это несомненно Второй Ватиканский Собор, который начался и проходил примерно 60 лет тому назад. Он провозгласил очень важные моменты, которыми и сегодня широко руководствуется Церковь. Первое – это активное участие в жизни Церкви всех её членов. Поэтому тот ’синодальный путь’, которым мы сейчас идем, является продолжением идей II Ватиканского Собора. Как часто говорит Папа Франциск об этом Соборе – «это удивление, это обновление». И мы не должны забывать об этом, поэтому сегодняшний ’синодальный процесс’ – это как раз активное напоминание нам о Втором Ватиканском Соборе. А говоря об избранных семидесяти учениках, Евангелие напоминает нам также о том, что Иисус избрал не только двенадцать апостолов, не только поставил епископов и священников, но Он хотел, чтобы и вся Церковь участвовала в проповеди Евангелия. Возможно, миряне своей неустанной молитвой, а, может быть, и другими способами, о которых сами участники свидетельствовали во дни нынешней конференции (своим примером веры и стойкости) будут достойными наследниками нашего старшего поколения, когда Церковь не просто выстояла, но проповедовала Благую весть даже тогда, когда храмы были закрыты или снесены, а священники сидели за колючей проволокой.

«Будем же помнить о тех бабушках и дедушках, которые в далёкое время преследований так желали участия в Святой Мессе, так желали принять таинства, но были лишены этих Даров Благодати. И будем осознавать, что сегодня мы всё это имеем, а значит будем неустанно использовать во благо как нас самих, так и других людей!» — завершая этим призывом свою проповедь, Преосвященный Владыка подытожил, таким образом, и работу всей Епархиальной конференции.



Больше подробностей о финальном дне работы Пастырской конференции Преображенской епархии — в фоторепортаже ТВ «Кана»: