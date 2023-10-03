В Новосибирске начала работу Пастырская конференция Преображенской епархии. Слово — её участникам

Во вторник 2 октября в Новосибирске открылась Пастырская конференция Преображенской епархии с участием священников и монашествующих. Всего Епархиальный форум собрал 94 участника, среди которых 20 человек мирян. Все участники в ходе конференции будут располагать достаточным количеством времени для совместной молитвы, для размышлений и обсуждений, для общения друг с другом, и, конечно же, для бесед со своим Ординарием, Преосвященным Владыкой Иосифом Вертом.

— Главной темой нынешней конференции стал идущий во Вселенской Церкви Синодальный процесс «Общение, участие, миссия», — рассказывает участник встречи о. Марэк Ящковски. — И задача, которая нами сегодня обсуждается, касается, так или иначе, активизации и повышения градуса нашего общего участия в этом процессе — и пастырей, и мирян. Ранее мы всё это уже это обсуждали в наших приходах, а теперь данные вопросы внесены в повестку проходящей в столице Преображенской епархии встречи. В этом году конференция проходит на двух площадках одновременно, поделив участников приблизительно поровну: часть гостей находятся в комплексе Кафедрального собора Преображения Господня и Епархиального центра им. епископа-исповедника Александра Хиры, а другую половину гостей принимает в своих стенах Пастырский центр «Вифлеем», находящийся в селе Мочище (под Новосибирском). Куратор встречи отец Янез Север SJ попросил, в частности, меня быть ведущим того блока мероприятий, которые проходят на территории Кафедрального собора, а в Мочище эта миссия возложена на сестру Иоанну Андрущишину, CSA.

Первая часть сегодняшней программы называлась «Знакомство» — в маленьких группах по три человека каждый рассказывал что-то о себе, мы знакомились друг с другом поближе. А далее, после 20-минутной молитвы-размышления над Словом Божиим, последовала вторая часть, в которой участники групп по 9-10 человек могли поделиться друг с другом о том, чем живут сегодня наши приходы, наши общины, что нас радует, какие есть проблемы и разочарования. Это очень интересно — ведь в разных приходах действительно есть разные нюансы, достижения и проблемы. И замечательно, что сегодня мы можем поделиться и обменяться этим опытом друг с другом.

И завтра будет тоже очень важная и интересная тема — «Приход без священника». Ведь не секрет, что в нашей епархии есть много приходов, в которых нет постоянно присутствующего священника. Я даже по себе могу сказать, что у нас на Севере есть много мест, куда я могу приехать не чаще, чем раз в две-три недели, либо раз в месяц, либо вообще в несколько месяцев. С другой стороны, ведь ни для кого не секрет, что в нашей епархии много священников-иностранцев, а что, например, будет, если кто-то вынужден будет уехать? В этой связи нам был очень интересен опыт сестры Иммакулеи Бундаля, МС, которая приехала из Танзании. Эта сестра из Конгрегации Св. Матери Терезы говорит, что в Африке большинство приходов держится именно на мирянах. Священник приезжает, служит Мессу и сразу едет в другой приход, а миряне на месте как раз активно развивают свой приход, ведь есть много служений, которые они успешно могут совершать.

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Информацию собрата-священника дополняет рассказ другого участника конференции — о. Ильи Астапова:

— В чем может заключаться миссия разных приходов? Например, там, где есть священник и где нет священника, где есть сёстры-монахини, и где их нет, где есть активные миряне и где их нет, и так далее. Что касается приходов без священников: возможно ли в условиях тех мест что-то доверять мирянам дополнительно, сверхпривычного? Это вопрос ответственности, готовности и способности мирян в определенных условиях принять на себя даже руководящую роль в конкретной общине. Сегодня в группе мы рассматривали такие под-темы: разделения в приходах и что может членов прихода объединить, сопровождение прихода священником, грамотная «логистика», ротация духовенства в приходах, учитывание некоего «профиля», то есть каков сам приход по духу, по специфике, учитывается ли харизма конкретных священника или монахини, которых туда посылают, учитывается ли работа с семьями. Другой момент — когда в 90-е годы строили храмы, то делали акцент на диаспору, а сейчас мы видим, что лицо поместной Церкви обновилось, и её костяк — это уже местные прихожане, местные призвания. Но тут кроется и опасность — когда Церковь вдруг становится местом потребительства или самореализации. И ещё: мы, духовенство и монахини, не только должны мирян «обращать», но ведь и мы сами часто нуждаемся в формации, в обращении вновь и вновь. Это всё очень серьезные и животрепещущие вопросы.

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Первый день завершился Св. Мессой, а завтра участников конференции опять ждет напряженная и интересная работа…