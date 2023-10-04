Работа Пастырской конференции Преображенской епархии в самом разгаре (+ ФОТО)

Продолжается работа Епархиальной Пастырской конференции, проходящей с 3 по 5 октября в Новосибирске. Напомним, что в этом году она посвящена активно идущему во Вселенской Церкви Синодальному процессу и его основным темам – общению, участию и миссии. В среду 4 октября рабочая программа второго дня форума включала рассмотрение аспекта синодальности применительно к жизни и миссии конкретных приходов. И вновь — слово участникам конференции.

Отец Коррадо Трабукки, OFM:

— Интересная тема, которую мы обсуждали с утра, касалась случаев, кода прихожане вдруг перестают появляться в приходе, «исчезают». Конечно, наша первая внутренняя реакция – поинтересоваться, куда пропал наш собрат, почему пропал, наладить с ним какую-то обратную связь. Особенно быстро люди замечают отсутствие кого-то в очень маленьких приходах, где все на виду. Поэтому ты переживаешь, звонишь ему (или ей), ждешь, молишься, если требуется, то стараешься предложить или организовать необходимую посильную помощь.

Другой затронутый сегодня вопрос – а какова миссия у приходов? В чем её основная идея и цель? По этому поводу я, во-первых, вижу важность того, что мы просто присутствуем: здесь и сейчас. Есть приход, какое-то здание, конкретное место, есть люди, которые приходят/уходят, есть священники – это всё уже такое свидетельство первого, предварительного уровня. И если ты тоже здесь, то люди это видят, знают, а если вдруг тебя нет, то прихожане потом при встрече обязательно поинтересуются по-соседски, или в магазине, на рынке: «о, мы давно вас не видели, где вы были, как у вас дела?»

Ну и, конечно, прямая миссия прихода заключается в подготовке к таинствам, катехизации, занятиях в разных приходских группах и так далее. Это опять же такая внутренняя миссия. А внешняя миссия заключается как в нашем личном свидетельстве, так и в общем свидетельстве, которое являет собою жизнь всей общины.

Что касается второго важного блока, который мы будем рассматривать и обсуждать сегодня во второй половине дня, то его тема – «Приход без священника». Я думаю, что в будущем священник может более длительно отсутствовать в конкретных приходах, ибо такова тенденция — пастырей всё будет меньше, но они будут окормлять все большее количество приходов. Вспомним первое послание апостола Павла к Тимофею и порассуждаем. Вот у нас есть епископ — это хорошо. Священники тоже есть, хотя не везде. Но, наверное, теперь пришла пора готовить и большее количество постоянных диаконов. Знаю, что Высшая духовная семинария в Питере готовит уже несколько человек на это служение. В Москве приступил к служение один человек. Но массово мы ещё этот опыт не применяли, и поэтому нужно пробовать. А потом ещё есть миряне. И к этому служению мирянам тоже нужно готовиться. Когда я сегодня слушаю рассказы Отца Епископа о Гертруде Детцель и её жизни в Казахстане, как она собирала людей на чтение Слова Божия, на праздники, на поминки и похороны – передо мной как раз и встаёт этот образ апостольства мирян: мирянка из Третьего ордена, которая имела такую сильную харизму помогать людям! Как я уже сказал, возможно приходит то время, когда священников будет всё меньше и меньше. Поэтому нужно уже сейчас готовить общины к ситуации, «когда Жениха нет». Зато есть место, где мы можем вместе собираться и отмечать праздники: без Евхаристии, но зато со Словом Божиим, с молитвой и встречей. Всё равно самое главное – это Святой Дух, Который действует в Церкви. Он будет помогать найти выход из любой ситуации. Например, в Японии в течение двухсот лет не было ни одного христианского священника, но, тем не менее, вера христианская там не умерла, она сохранилась. Кто-то там всё равно заботился о душах, окормлял. Эти новые времена наступают не только у нас. Сейчас, например, в Италии тоже много приходов, которые окормляет лишь один священник. И времени на все приходы у него будет ещё меньше. Плюс накапливается усталость. Поэтому в этой ситуации надо что-то делать, менять, брать инициативу на себя и самостоятельно заботиться о своём родном приходе…

***

Отец Александр Деппершмидт:

— Сразу же хочу отметить одно важную деталь: в отличие от предыдущих встреч, в работе нынешней конференции не предусмотрены доклады, то есть нет привычных докладчиков. Вместо этого с самого начала нам предлагается работа в группах – вначале очень маленьких, по 3 человека, а затем побольше, по 8-9 человек. И это очень сильное отличие: когда нет лекций, после которых работа в группах занимала меньшее время, была заметно короче, чем теперь. Нынешнее же общение в группах довольно интенсивное и продолжительное.

Тему «синодального пути» мы затрагиваем, конечно, не впервые. На самом деле это очень интересная и важная тема для нас в России. Как священник, я вновь и вновь убеждаюсь, насколько нам ещё пока не хватает осознания синодальности в Церкви. И сегодня в первой половине дня была затронута тема «Приход – как миссия». Мы уточняли для себя понятие прихода: что это такое, насколько приход может быть миссионером Евангелия в мире. В моей группе, например (и меня это очень удивило), вместо того, чтобы предлагать какие-то структурные перемены, какие-то более материальные новшества, практически все участники высказались в том смысле, что меняться надо самому верующему католику. Главное здесь – правильно настроить своё сердце и себя самого для того, чтобы с тобой был Христос. Поэтому все подчёркивали важность молитвы, важность настоящей духовной жизни, что потом будет отражаться и на реальной привлекательности самого прихода. То есть, если сами прихожане «аутентичны», если они свидетельствую о христианской радости, то этого уже будет достаточно, чтобы привлекать людей. А нам, видимо, этого часто не хватает, поэтому и наблюдаем, что наши «ряды редеют», «лавки пустеют».

Во второй половине дня мы ещё поговорим о роли священника и о том, как приход может существовать без священника. И это для меня лично очень интересная тема. Особенно интересно послушать мирян или сестер-монахинь. Но и мы сами, священники, иногда об этом говорим, ибо эта тема актуальная, причем не только потому, что нас мало. Я думаю, что это помогает осознать и прихожанам, что они — тоже часть прихода, что приход — это не настоятель, не священник.

Понятно, что нельзя ожидать от таких встреч скорых результатов. Все требует своего времени и терпения. Наши встречи – это такие вехи на общем пути. Но направление пути нужно как-то задавать, поэтому о. Епископ и организаторы стараются каждый раз дать какой-то толчок для размышления, чтобы мы шли вместе, одновременно задумываясь о своей роли как католики, как прихожане, как Церковь. Чтобы наша жизнь не протекала автоматически, по привычке. Если же как-то соотносить эти темы нашей встречи с открывающимся сегодня Синодом Епископов, посвященном будущему Церкви, то тут важно отметить, что это не просто наша поместная инициатива, но то, что затрагивает и волнует всю Церковь. Поэтому, конечно, Божие Провидение нам как раз и помогает, что именно в эти дни в Риме епископы и другие участники начинают Синод.

***

Кроме того сегодня свой очередной день рождения отмечает Ординарий Преображенской епархии Епископ Иосиф Верт, который вместе со священниками и монашествующими, приехавшими изо всех приходов нашей огромной епархии, также принимает участие в проходящем в столице Сибири форуме. Сотрудники курии и участники форума уже тепло поздравили своего Владыку со знаменательной датой, а вечером Правящего Архиерея ждут на торжественное богослужение в честь Святого Франциска Ассизского духовенство и верные левобережного прихода Новосибирска.

Некоторые моменты работы Пастырской конференции вчера и сегодня дополняют фото-свидетельства участников: