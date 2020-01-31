В Новосибирске проходит встреча сестер-монахинь Преображенской епархии (+ФОТО)

Традиционная ежегодная встреча монахинь, трудящихся в приходах Урала и Западной Сибири, организованная Советом сестер Преображенской епархии, проходит в сибирской столице с 31 января по 2 февраля с.г. Рассказывает сестра Антония Ледницка, FC:



«Целью наших встреч является духовное обновление, а ее кульминация всегда приходится на 2 февраля, праздник Сретения Господня и День Посвященной Богу Жизни, когда наши сестры на торжественной Мессе в Кафедральном соборе епархии в присутствии Епископа обновляют свои монашеские обеты. Но к этому обычно бывает также приурочен семинар, тему которого определяют сами сестры по итогам заранее проводимого опроса. В прошлом году мы сосредотачивались на отношениях в общине, а в этом году было высказано пожелание поразмышлять о сути монашеских обетов: целомудрия, бедности, послушания. И более конкретно: как жить этими обетами в ситуации современного мира? В ситуации современной России? Тема семинара звучит так: ˮХорошо нам здесь быть!ˮ (Мф 17,4). Мы счастливы своим призванием, своим посвящением Богу, но нуждаемся в обновлении, чтобы быть еще более верными Ему и своему призванию в тех обстоятельствах, в которых мы находимся. Есть и еще одна, дополнительная тема, которая будет затронута на нашем семинаре. Это тема исторического присутствия католического монашества на российской земле. Мы – католические монахи и монахини – трудимся на российской ниве не 20 и не 30 лет. На самом деле мы здесь с незапамятных времён. Этот аспект освятит для нас отец Николай Дубинин, OFM Conv, который является специалистом в данной области. А о духовных аспектах нашего служения, что включает и тему обетов, будет говорить отец Мариано Седано, CMF. Оба докладчика – члены Центрального Совета Конференции монашествующих (CORSUM), чье заседание (такие заседания проходят регулярно, два раза в год) состоится сразу же по окончании нашей встречи, 3 февраля. Местом его проведения впервые станет наша епархия.

Еще одна присущая нашим встречам традиция – представители одной из трудящихся в Преображенской епархии Конгрегаций выступают со своеобразной ˮпрезентациейˮ: рассказывают о своей харизме и духовности. На этот раз Конгрегацию Сестер Миссионерок Святейшего Сердца Иисуса представит руководитель студии КАНА, сестра Татьяна Авдокушина.

Традиционным же завершением нашей встречи является посещение Сибирского Кармила: сестры этого созерцательного Ордена могут быть с нами только духовно, они во всё время нашей работы будут сопровождать нас своей молитвой, мы же приедем к ним в гости физически».

В фотогалерее – репортаж студии КАНА о первом дне работы Епархиальной встречи сестер-монахинь:

