В Москве простились с Мариной Афанасьевой – литературным редактором «Католической энциклопедии»
Похороны Марины Афанасьевой, которая в своё время была литературным редактором «Католической энциклопедии», состоялись на московском Хованском кладбище 22 октября 2024 года. Чин отпевания совершил священник-францисканец Петр Корнелюк, сообщает «Благовест-инфо».
Марина (Марианна) Ивановна Афанасьева родилась 15 июня 1946 года.
В 1971 году окончила отделение классической филологии филфака МГУ.
Дипломной работой «Поэма Овидия “Искусство любви” как диалектический жанр» руководил известный советский и российский филолог-классик, латинист, Николай Алексеевич Федоров (1925–2016), под его же руководством был сделан перевод первых двух книг поэмы, к тому времени не переведенной на русский язык.
Затем работала в Государственной библиотеке им. Ленина, а в 1974–1993 годах была главным библиографом отдела редких книг Библиотеки иностранной литературы (ВГБИЛ). В эти же годы преподавала латынь во 2-м Мединституте и современный русский язык в Московском областном пединституте.
В 1993–2005 годах преподавала латынь в РГГУ. Высокопрофессиональный редактор и библиограф, она делала опись библиотеки Л.Н. Толстого в Ясной Поляне и библиотеки Воронцовского дворца в Крыму.
В 2017 году Марина Афанасьева приняла католичество и была прихожанкой московского кафедрального собора Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии, каждый год участвовала во францисканских праздниках.
Сотрудничала с Издательством Францисканцев. Была литературным редактором «Католической энциклопедии» (КЭ), написала для неё ряд статей, в том числе «Книга» и «Латинский язык».
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