В московском Кафедральном соборе почтили память святого Иоанна Боско – наставника и воспитателя молодежи (+ФОТО)

В воскресенье 26 января в московском Кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии молитвенно поминали святого Иоанна Боско – наставника и воспитателя молодежи. В церковном календаре день памяти этого святого приходится на 31 января, однако по традиции, сложившейся в главном приходе столицы, где служат духовные чада святого Иоанна (священники, монашествуюшие и миряне), его чествуют в ближайшее к этой дате воскресенье, приглашая на праздник всех друзей, знакомых и тех, кто в это время волей случая оказался рядом. Сообщает наш внештатный корреспондент Ольга Дубягина:

Празднование началось с торжественной Святой Мессы под предстоятельством настоятеля прихода отца Владимира Кабака, которому сослужил Генеральный викарий Архиепархии Божией Матери в Москве отец Кирилл Горбунов. В ее ходе салезианцы обновили свои обеты, а также приняли в свою семью двух новых членов, принесших по этому случаю свои торжественные обеты. Это был поистине волнующий момент не только для кандидатов, но и для всех присутствующих на богослужении. По окончании Мессы всем желающим была предоставлена возможность приложиться к мощам святого Иоанна Боско.

Затем праздник продолжился в Большом зале Курии, где для юных прихожан, их родителей и гостей, салезианской семьей был организован прелестный «утренник» с играми, танцами, веселыми викторинами, кукольным спектаклем и небольшой театральной постановкой, посвященной знакомству Иоанна Боско с одним из первых его учеников и воспитанников его оратория Бартоломео Гарелли, и, конечно же, с общей трапезой любви.

Финальной же точкой, а, скорее, восклицательным знаком торжества стала музыкальная Рождественская мистерия «Тихая ночь» в исполнении инструментального ансамбля «Крипта» Оратория им. Святого Дона Боско при Кафедральном соборе. Разве думали сегодняшние исполнители, юноши и девушки, что, придя в Ораторий несколько лет назад, они не только найдут там друзей, но и смогут реализовать свои таланты музыкантов, станут сплоченным и профессиональным музыкальным коллективом, в который их объединит студентка Московской консерватории Александра Обнорская.

Музыкальная мистерия «Тихая ночь» – это настоящее театральное действо, которое музыкой и словом приблизило слушателям свидетельство Священного Писания о земном рождении Сына Божия, Господа нашего Иисуса Христа. Под сводами собора прозвучали произведения Гайдна, Моцарта, Вивальди, а, наряду с пришедшими на праздник верными, на исполнителей и на Рождественский вертеп в боковом храмовом приделе взирали из пресвитериума Дон Боско и юный Доменик Савио. Едва ли они, начиная почти два столетия назад свое служение, могли предположить, что оно примет поистине всемирный характер и даже в далекой России, в Москве, будут не покладая рук трудиться салезианцы – священники, монашествующие и миряне, объединенные общей идеей служения молодежи.

Фото Ольги Дубягиной

