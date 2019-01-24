В Мексике построят самую высокую в мире статую Христа

В начале 2019 года в мексиканском штате Тамаулипас начнется строительство самой высокой в мире статуи Иисуса Христа.

Монумент Cristo de la Paz («Христос мира») почти вдвое превзойдет по высоте нынешнего рекордсмена — статую Cristo de la Concordia в боливийском городе Кочабамба. Если высота последнего составляет чуть более 40 метров, то новая статуя, как планируется, достигнет 77 метров в высоту.

Об этом сообщает портал «Рублев» со ссылкой на Aleteia.org.



«Мирное наследие для родной страны»

Автором и инициатором проекта стал Эдуардо Верастеги Кордоба, мексиканский актер, уроженец Тамаулипаса. В комментарии для Mexico News Daily, Э. Верастеги заявил, что проект был задуман с целью оставить мирное наследие для его родной страны. Статуя повторяет популярное в мире изображение, когда Христос предстает перед людьми с раскинутыми, как для объятия, руками.​

Работы по возведению монумента будет вести компания, построившая в том числе аэропорт Мехико. По плану вокруг статуи будет разбита площадь, которая сможет вместить до 10 тысяч человек.

Застройщики надеются превратить район, в котором расположится статуя, в процветающую точку для паломников и туристов. Помимо новой церкви, здесь планируется открыть магазины, рестораны и кафе, паломнический центр, рынок, конференц-центр, гостиницы и жилые дома, а также построить фуникулер.



Статуи Христа Спасителя в мире

Помимо боливийского монумента, сегодня в мире существуют десятки статуй Иисуса Христа, многие из которых были в свое время самыми высокими сооружениями подобного рода в мире.

Так, например, знаменитая статуя Христа Искупителя, «Кристо Редентор», на горе Корковадо в Рио-де-Жанейро, построенная в 1931 году, достигает в высоту 38 метров.

Монумент Иисуса-Царя в польском Свебодзине возвышается на 33 метра, а его высота с постаментом достигает 52 метров.

Монумент Cristo de la Paz после завершения строительства станет шестым подобным сооружением в Мексике. В стране уже насчитывается шесть статуй Христа. Одна из них расположена на вершине горы Серро-дель Кубилете в географическом центре страны. Ее высота — 20,5 метра. Монумент был завершен в 1944 году. Благодаря тому, что статуя построена на горе высотой 2700 метров, ее видно с расстояния в десятки километров.

Другую, высотой в 21,8 метра, построили на вершине холма Серро-де-лас-Ноас, и потому монумент получил название «Кристо-де-лас-Ноас». Строительство, длившееся 17 лет, завершилось в 1990 году.

Третья, «Кристо дель Саградо Корасон» — «Христос Святого Сердца», была возведена в 10 километрах от мексиканского города Росарито. Высота этой статуи, сделанной из стали и стекловолокна, достигает 23 метров. Ее особенность заключается в том, что изображение Христа Спасителя здесь выполнено в цвете.

Еще одна мексиканская статуя Христа расположена в пограничной Тихуане. Конструкция этого монумента уникальна: статуя возведена на куполе храма Сан-Мартин-де-Поррес Тихуана. Ее высота составляет 23 метра, выполнена она, как и предыдущая, из стекловолокна и стали.

В мексиканском городке Сан-Хосе-де-Грасиа расположено еще одно изваяние Христа, которое привлекает сюда большое количество паломников. Это «Эль-Кристо Рото де ла Исла» — «Разбитый Христос на острове», или «Сломанный Христос».

Своим названием статуя обязана необычному художественному решению: она изначально была изготовлена с якобы отломанными рукой и ногой. По замыслу авторов, это должно напоминать верующим о нелегкой доле всех страдающих и угнетенных людей.

Наконец, самая высокая из ныне существующих статуй Христа в Мексике — статуя «Кристо Рекуситадо» (Христос Воскрешенный) в г. Сан-Рафаэль. Высота этого изваяния, сооруженного в 1970-х годах, составляет 30 метров.

Другие статуи Спасителя (помимо упомянутых) расположены в различных уголках земного шара — во Франции, Никарагуа, Колумбии, Восточном Тиморе, Португалии, Индонезии, Испании, Вьетнаме.