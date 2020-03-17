В Кракове открылся процесс беатификации родителей Иоанна Павла II

Архиепископ Краковский Марек Ендрашевский объявил на прошлой неделе, что Ватикан одобрил начало процесса беатификации родителей Иоанна Павла II – Кароля и Эмилии Войтыл. Сообщает Благовест-инфо со ссылкой на CNA.

Заявления архиепископа были сделаны 11 марта, а указы о начале процесса подписаны им же 2 марта. Глава епархии попросил верующих, имеющих какие-либо документы, письма или послания, имеющие отношение к чете Войтыл, до 7 мая предоставить их в краковскую Курию. Польский католический епископат одобрил открытие процесса беатификации в октябре 2019 года.

Кароль Войтыла, лейтенант Войска польского и Эмилия, урожденная Качоровска, поженились в Кракове 10 февраля 1906 года. У них было трое детей: Эдмунд – он родился в 1906 году, Ольга, скончавшаяся вскоре после рождения, и Кароль-младший, родившийся в 1920 году, а в 1978-м ставший Папой Римским. Супруги пользовалась репутацией благочестивых католиков. При этом Кароль и Эмилия отвергали антисемитизм, который был на подъеме в начале ХХ века. «Ближайшие родственники оказали сильное влияние на духовное и интеллектуальное развитие будущего Папы», – говорится в заявлении Конференции епископов Польши.

Эмилия получила религиозное образование. До своей смерти в 1929 году, наступившей по причине инфаркта и печеночной недостаточности, она оставалась духовным стержнем всей семьи. Когда она скончалась, Каролю-младшему было почти девять лет. «Эмилия Войтыла окончила школу при монастыре конгрегации Сестер Божественной Любви. С преданностью и любовью она вела домашние дела и воспитывала своих сыновей Эдмунда и Кароля», – отмечают польские епископы. Овдовев, Кароль-старший воспитывал детей один на протяжении двенадцати лет. Он был набожным человеком и смог привить Каролю-младшему трудолюбие и настойчивость. «Кароль Войтыла-старший был глубоко верующим, трудолюбивым и совестливым человеком, – говорится в заявлении епископской конференции. – Иоанн Павел II вспоминал, что он неоднократно видел, как отец по ночам стоит на коленях и молится. Именно отец научил будущего Папу молиться Святому Духу, и он делал это до конца своей жизни».

Иоанн Павел II, скончавшийся в апреле 2005 года, был беатифицирован в 2011-м и канонизирован в 2014 году.