В Киеве прошла интронизация главы Православной Церкви Украины (+ ФОТО)

Глава Православной Церкви Украины митрополит Епифаний официально возведен на престол, сообщает «Громадське».

Церемония прошла 3 февраля во время Божественной Литургии в киевском соборе Св. Софии. На ней присутствовали президент Украины Петр Порошенко, представители правительства, народные депутаты, иностранные делегации.

На интронизации также присутствовал экзарх Константинополя митрополит Галльский Эммануил. Церковное сообщество было представлено примерно 60 епископами, в том числе иерархами Вселенского Патриархата. Приехали гости и иерархи из украинской диаспоры. Прибыли делегации из Канады, Америки, представители со святой горы Афон.

Примечательно, что интронизация предстоятеля Православной Церкви Украины происходила в день его 40-летия.

Планируется, что в понедельник состоится первый собор ПЦУ, на котором среди прочего будут рассматриваться вопросы организационной структуры новой Церкви.

Напомним, Объединительный собор в Киеве избрал 15 декабря 2018 г. предстоятелем Поместной Православной Церкви Украины митрополита бывшей УПЦ КП Епифания (Думенко). 6 января 2019 года Константинопольский Патриарх передал главе ПЦУ Томос об автокефалии.