В Католической Церкви появятся новые святые и блаженные

21 февраля Папа Франциск принял на частной аудиенции в Ватикане кардинала Анджело Беччу, префекта Конгрегации по канонизации святых. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Епископ Рима уполномочил кардинала издать декреты о беатификации итальянского 15-летнего подростка Карло Акутиса (1991-2006) и трёх мучеников, убитых в 1977 году в Сальвадоре из ненависти к вере: священника из Общества Иисусова Рутилио Гранде Гарсию и двух его сотоварищей-мирян.

К лику святых будут причислены блаженный мученик Лазарь (Девасахаям Пиллаи), мирянин, убитый в Индии в 1752 году, а также итальянская монахиня блаженная Мария Франческа Иисуса (в миру Анна Мария Рубатто), основательница конгрегации Сестёр капуцинок-терциарок Лоано (1844-1904).