В канун Вербного воскресенья акция по сносу крестов в Куропатах продолжилась

В урочище Куропаты, где приняли смерть многие мученики эпохи тоталитаризма, в субботу 13 апреля были снесены все металлические кресты, стоящие вдоль МКАД. На месте крестов высажены деревья. Об этом сообщило агентство Интерфакс-религия со ссылкой на Радио Свобода. Как сообщалось ранее, 4 апреля там же уже было снесено 70 крестов, установленных оппозиционными активистами летом прошлого года. Министерство лесного хозяйства пояснило это проведением «плановых работ по благоустройству лесного фонда». В связи с происшедшей в канун Вербного воскресенья акцией архиепископ-митрополит Минско-Могилевский Тадеуш Кондрусевич сделал следующее заявление:

«Не прошло и десяти дней с тех пор как в урочище Куропаты, являющемся историко-культурным достоянием Республики Беларусь, было снесено 70 крестов, как сегодня процесс сноса главного символа христианства продолжился. Голос Католической и Православной Церквей, прочих христианских конфессий, а также многочисленных представителей общественности стал гласом вопиющего в пустыне. Снос креста — это огромная рана в сердце каждого верующего человека. И подобное происходит во время Великого Поста, когда христиане размышляют о спасительных Страстях Иисуса Христа, претерпеваемых Им на древе крестном. Святотатство совершается в канун Вербного воскресенья, которое верные Католической Церкви отметят завтра. В этот день в Евангельском чтении перед св. Мессой воспоминается торжественный вход Иисуса в Иерусалим под возгласы приветствовавшего Его народа: ‘Осанна Сыну Давидову! Благословен Грядущий во имя Господне!’, а на Мессе читается Евангелие Страстей Господних, повествующее о страданиях, распятии и смерти Иисуса на Кресте. Мы радуемся имеющейся у нас свободе исповедания веры, однако и эта полученная нами свобода по-прежнему остается под сенью Креста и запечатлена духовным страданием, о чем напоминает нам происходящее в Куропатах, где сегодня сносят кресты, установленные на месте погребения множества невинно убиенных. Никто не сомневается в том, что территория Куропат должна быть приведена в порядок. Но при этом необходимо считаться с мнением общественности и, прежде всего, верных, не допуская поругания Креста.

Я вновь обращаюсь к тем, кто ответственен за происходящий ныне снос крестов, с призывом остановить продолжающийся ‘крестоповал’, дабы на путях диалога с общественностью и религиозными организациями разрешить эту наболевшую проблему, устрояя в нашем отечестве цивилизацию мира и согласия. В истории много кто безуспешно пытался стать богом, но один только Бог стал человеком, чтобы на Кресте даровать спасение всему человечеству. Боже, защити Свой Крест от поругания, ибо в нем одном наше спасение!

Архиепископ Тадеуш Кондрусевич,

митрополит Минско-Могилевский,

председатель Конференции католических епископов Беларуси.

Минск, 13 апреля 2019 г.

