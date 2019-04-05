Архиепископ-митрополит Минско-Могилевский Тадеуш Конрусевич призвал остановить снос крестов в Куропатах

Архиепископ-митрополит Минско-Могилевский, председатель Конференции католических епископов Беларуси Тадеуш Кондрусевич призвал остановить снос крестов в урочище «Куропаты», установленных здесь родственниками жертв сталинских репрессий без официального разрешения белорусских властей, — сообщает Благовест-инфо со ссылкой на Интерфакс-религия.

«Призываю ответственных за снос крестов срочно прекратить эти действия и путем диалога различных политических и общественных сил с участием представителей различных вероисповеданий начать процесс урегулирования ситуации», — говорится в заявлении предстоятеля белорусских католиков, опубликованном на сайте Catholic.by. Митрополит напомнил, что проблема Куропат длится давно и имеет глубокие корни, но ситуацию вокруг урочища необходимо решать. «После того, как в конце 80-х годов прошлого века широкой общественности стало известно о месте преступления, необходимо было провести соответствующие и основательные исследования, как это сделано в других подобных местах массовых захоронений, чтобы иметь уверенность в том, что здесь произошло. К сожалению, своевременно это не было сделано, и в результате начали возникать проблемы», — пояснил он. Кроме того, Тадеуш Кондрусевич отметил, что неравнодушные к трагедии массовых убийств люди приходили в Куропаты, чтобы помолиться, и старались каким-то образом обозначить это место и почтить память убитых и похороненных здесь предков и соотечественников. «Таким образом в урочище появились кресты, как это издревле принято делать на кладбищах и в местах захоронений. Кресты ставили без официального разрешения, но власть не запрещала этого делать», — подчеркнул митрополит. «Поэтому неожиданный снос крестов, — добавил он, — вызывает, мягко говоря, недоумение. Никто не говорит о том, что не нужно упорядочить территорию урочища Куропаты, но не ценой оскорбления чувств верующих. Я считаю, что необходимо организовать общественное обсуждение плана упорядочения территории Куропат с участием представителей различных вероисповеданий». При этом белорусский иерарх обратил внимание на то обстоятельство, что снос крестов производится во время Великого Поста, «когда все христиане свой взор направляют на Крест Христов — символ нашего спасения и надежды». В связи с этим Владыка призвал к Крестному пути покаяния за все поношения Креста на белорусской земле.

Пресс-служба Апостольского визитатора для греко-католиков Беларуси архимандрита Сергия Гаека сообщила, что белорусские католики византийского обряда всецело солидаризуются с заявлением Высокопреосвященного Тадеуша Кондрусевича и присоединяются к покаянной молитве за столь святотатственные деяния в запечатленном кровью невинных жертв месте.



Утром в четверг 4 апреля в урочище Куропаты были демонтированы и вывезены кресты, установленные оппозиционными активистами на протяжении нескольких последних лет. Официальные органы снос крестов в урочище не комментируют. Вместе с тем директор Боровлянского спецлесхоза Александр Миронович в комментарии госагентству «БелТА» заявил, что в Куропатах, территория которых является историко-культурной ценностью и землями государственного лесного фонда, сейчас проходит второй этап благоустройства. «Одновременно удаляются незаконно установленные сооружения в виде крестов», — добавил он.

Урочище Куропаты под Минском является местом захоронения жертв сталинских репрессий. По разным данным, в общих могилах в Куропатах могут находиться останки от нескольких десятков до 250 тыс. жертв. Здесь покоятся граждане разных национальностей — кроме белорусов, также русские, поляки, евреи, литовцы. Территория захоронения занимает 15 га и охраняется государством. В текущем году в урочище было зафиксировано несколько фактов вандализма. Так, в начале года неизвестные разрушили так называемую «Скамейку Клинтона» — мемориальный знак, преподнесенный в дар белорусскому народу президентом Биллом Клинтоном 25 лет назад. В марте вандалы разрисовали краской мемориальные объекты.

В прошлом году президент Александр Лукашенко поручил навести порядок в Куропатах, призвав прекратить «валтузню на костях». В текущем году Лукашенко также заявил, что категорически возражает против несанкционированных акций в урочище. «И чтобы демонстраций с крестами по периметру там тоже не было. Зачем вы там повыставляли эти белые кресты? Это демонстрация. Я против демонстрации», — подчеркнул глава государства.

