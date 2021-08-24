В Калининграде прошел круглый стол «Место культуры и культурного туризма в диалоге Восток – Запад. Православие – Католицизм»

В Калининградской областной научной библиотеке 6 августа состоялся круглый стол на тему «Место культуры и культурного туризма в диалоге Восток – Запад. Православие – Католицизм», сообщает Благовест-инфо.

Мероприятие стало частью проекта «Цикл региональных мероприятий в рамках культурно-образовательной программы маршрута «Святыни неразделенного христианства»», сообщается на сайте проекта. Он реализуется с использованием гранта, предоставленного ООГО «Российский фонд культуры» в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».

На круглом столе выступили доктор теологии (ThD), руководитель Ассоциации «Святыни неразделенного христианства», заместитель генерального директора Библиотеки иностранной литературы по межрегиональному и международному сотрудничеству Мигель Паласио; министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак; доктор филологических наук, профессор Института гуманитарных наук Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта Владимир Гильманов; кандидат педагогических наук, искусствовед, специалист экспозиционно-выставочного отдела Калининградского музея изобразительных искусств Ирина Торопова; экскурсовод, автор социально-культурных проектов Ольга Шолмова; главный библиотекарь Центра регионоведения Калининградской областной научной библиотеки Галина Кузьмич; кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Калининградского историко-художественного музея Александр Новиков; искусствовед, член Всероссийской ассоциации искусствоведов, хранитель музейных предметов частного учреждения культуры «Русский центр искусства» Наталья Василевская; хранитель фондов Музея истории города «Фридландские ворота» Ираида Острогадская; главный библиотекарь Центра регионоведения Калининградской областной научной библиотеки Елена Долгополова.

Перед началом круглого стола Мигель Паласио и Андрей Ермак приняли участие в пресс-подходе. Мигель Паласио отметил, что Калининградская областная научная библиотека станет вторым после Библиотеки иностранной литературы местом, где проходит культурно-исследовательское мероприятие, посвященное духовному диалогу Востока и Запада. Мероприятие призвано раскрыть важное значение сотрудничества разных христианских конфессий перед вызовами, с которыми столкнулся весь мир, и ту роль, которую исторически играет Калининградская область в этом процессе.

«Спикеры круглого стола с самых разных сторон – литературной, искусствоведческой, религиоведческой – осветят столь значимый вопрос диалога, взаимодействия, поиска сближения между православием, католицизмом, протестантизмом средствами культуры, просвещения и культурного туризма. Диалога, который приобрел особое звучание после исторической встречи Папы Франциска и Патриарха Кирилла – не чужого для Калининградской области человека, который много лет был митрополитом Смоленским и Калининградским. На мой взгляд, мы с помощью культурного и просветительского инструментария продолжаем результаты этой встречи», – подчеркнул Мигель Паласио.

Андрей Ермак рассказал, что узнал о проекте «Святыни неразделенного христианства» в 2017-м году в ходе Санкт-Петербургского международного культурного форума. По словам Андрея Викторовича, уже тогда проект показался ему очень интересным, и он сразу начал размышлять, каким образом Калининград мог бы принять в нем участие.

«Калининград – это действительно уникальная территория, потому что существует очень мало мест, где, например, православные храмы размещены в местах бывших кирх. Это очень интересно с точки зрения туристической привлекательности, потому что это эксклюзивная история. А с точки зрения образовательной и просветительской функции значимость проекта переоценить невозможно», – сообщил Андрей Ермак.

Круглый стол «Место культуры и культурного туризма в диалоге Восток – Запад. Православие – Католицизм» открылся приветствием Андрея Ермака, в котором он поблагодарил Мигеля Паласио за то, что Калининградская область стала первым за пределами Москвы и Московской области регионом-участником проекта «Цикл региональных мероприятий в рамках культурно-образовательной программы маршрута “Святыни неразделенного христианства”», и подчеркнул, что для области это очень интересно и важно.

«В Калининградской области перекресток культур существует достаточно органично, во всяком случае, с точки зрения людей, живущих в Калининградской области. Это одно из преимуществ нашего региона для того, чтобы активно принимать участие в данном проекте», – отметил Андрей Ермак.

Мигель Паласио рассказал об истории и задачах проекта общеевропейского культурно-просветительского маршрута «Святыни неразделенного христианства», а также подчеркнул важность участия в нем Калининградской области.

«Калининградская область – то место, в котором не нужно придумывать тематику для проекта “Святыни неразделенного христианства”, потому что регион предоставляет невероятно богатый и глубокий исследовательский материал для проработки темы общехристианского культурного наследия», – отметил Мигель Паласио.

В своем докладе «Россия – мир – будущее: к проблеме цивилизационных метакодов в контексте Калининградского метатекста» доктор филологических наук, профессор Института гуманитарных наук Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта Владимир Гильманов представил основательную теоретическую базу для дальнейшего обсуждения заявленной темы и предложил создать Академию Мира в Калининграде.

«Все формы диалога культур, особенно в горизонте их религиозной подосновы, предполагают исходный интеграл хотя бы интуитивного, но лучше, конечно, осознанного единомыслия по отношению к тому, что же все-таки есть истина. <…> Главный акцент в едином образовательном пространстве, по моему убеждению, должен быть сделан на обоснованном продвижении в общественном сознании экзистенциально значимых принципов христианской антропологии, что очень и очень непросто, учитывая специфику современной ситуации. Здесь важны не только просветительские условия, составленные Церковью, но и активное включение научного сообщества с тем, чтобы создать качественно новую систему аргументации в пользу христианского взгляда на человека. На повестке дня – переоткрытие реальности в культурном коде русской идеи, в которой уже давно намечены ответы на вопросы о связи физической реальности с сознанием и психикой, то есть с внутренним измерением бытия в человеке. В федеральных центрах России уже существуют координационные центры, консолидирующие усилия Церкви и ученых в изменении вектора российского образования. В Калининграде также необходимо создать нечто подобное. В этом нечто новом важен был бы диалог между православием и католицизмом, учитывая, прежде всего, изощренную ученость католической исторической традиции», – сказал, в частности, Владимир Гильманов.

Мигель Паласио со своей стороны поддержал идею создания Академии Мира, основные принципы которой соотносятся с концепцией маршрута «Святыни неразделенного христианства», и напомнил, что эмблема проекта представляет собой голубя (символ мира), устремленного к солнцу.

В докладе «Ценностно-смысловые аспекты художественного диалога Восток – Запад» кандидат педагогических наук, искусствовед, специалист экспозиционно-выставочного отдела Калининградского музея изобразительных искусств Елена Торопова обратила внимание на то, что для Калининградской области, расположенной на границе Запада и Востока, соединение всех возможных традиций является некой данностью, в том числе в рамках диалога западной и восточной христианских конфессий.

Экскурсовод, автор социально-культурных проектов Ольга Шолмова в докладе «Кантианские традиции нашего города» рассказала, что считает Калининград местом, подходящим для культурного и интеллектуального исторического маршрута, так как он еще со дня своего основания формировался как христианское пространство. В качестве примера Ольга Шолмова привела знаменитый Кафедральный собор, где находятся три часовни – православная, лютеранская и католическая.

Главный библиотекарь Центра регионоведения Калининградской областной научной библиотеки Галина Кузьмич подготовила выступление на тему: «“Преображенский иконостас: из Кенигсберга в Калининград” как инструмент актуализации культурной идентичности города», сосредоточившись на истории и глубоком смысловом значении Преображенского иконостаса калининградского кафедрального собора Христа Спасителя для межкультурного диалога. Также она обратила внимание на то, что подробное исследование иконостаса во многом стало возможным благодаря включению Калининградской областной научной библиотеки в проект «Святыни неразделенного христианства». Это помогло библиотеке раскрыть свой потенциал как пространства межкультурного и межконфессионального диалога.

Кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Калининградского историко-художественного музея Александр Новиков рассказал о роли святого Адальберта (Войцеха) в культурной традиции Европы, а также о его значении для Калининградской области: предположительное место мученичества святого Адальберта расположено в этом регионе. Мигель Паласио добавил, что святой Адальберт особенно почитается в католичестве, он внесен и в святцы Православной Церкви.

Искусствовед, член Всероссийской ассоциации искусствоведов, хранитель музейных предметов частного учреждения культуры «Русский центр искусства» Наталья Василевская посвятила свое выступление проекту культурного маршрута Вышний Волочек – Калининград, основанного на исследовании картины братьев Сергея и Алексея Ткачевых «Тысячелетие крещения Руси».

Хранитель фондов Музея истории города «Фридландские ворота» Ираида Остроградская представила концепцию музея и рассказала о его участии в международном проекте «Музеи без границ». В рамках проекта музей составил коллекцию старообрядческой металлопластики, включающую 167 единиц. Все экспонаты были собраны на территории Калининградской области. Мигель Паласио добавил, что старообрядчество – очень значимый пласт культуры для русской цивилизации. В маршрут «Святыни неразделенного христианства» уже вошли старообрядческие книги из Республики Бурятия.

Главный библиотекарь Центра регионоведения Калининградской областной научной библиотеки Елена Долгополова подготовила доклад о том, как была собрана коллекция религиозной литературы «Животворный источник» и какова ее роль в развитии современной культуры Калининграда.

Подводя итоги круглого стола, Мигель Паласио отметил, что встреча получилась насыщенной и тематически богатой. Он подчеркнул, что главная задача проекта «Святыни неразделенного христианства» – высветить, изучить и объединить в туристические маршруты наиболее значимые духовно-культурные памятники общехристианского наследия европейских государств, и состоявшийся круглый стол внес неоценимый вклад в ее достижение.

Обращаясь к директору Калининградской областной научной библиотеки Елене Кошемчук, Мигель Паласио поблагодарил ее и коллектив сотрудников за организацию круглого стола на высшем профессиональном уровне в сжатые сроки и выразил надежду на то, что это мероприятие будет содействовать укреплению сотрудничества одной из ведущих библиотек Калининградской области с Библиотекой иностранной литературы, координирующей подготовку маршрута «Святыни неразделенного христианства».