В Иордании из-за коронавируса на две недели прекращены службы в церквях и мечетях

«Школы в Аммане, Ирбиде, Зарке и других городах страны закрылись до конца сентября, учащиеся с четвертого по одиннадцатый классы вновь перешли на дистанционное обучение», — отмечает издание.

Согласно распоряжению министерства по делам вакуфов, ислама и святых мест, на две недели прекращены службы в мечетях и церквях. Госучреждения, предприятия сферы торговли и обслуживания перешли на сокращенный график работы. Городские власти закрыли народные рынки, рестораны и банкетные залы. В Аммане в четверг полиция изолировала 10 домов, в которых проживают инфицированные.

Аналогичные меры принимаются в других населенных пунктах, в ряде мест с 18.00 вечера до 06.00 утра будет действовать комендантский час. Премьер-министр королевства Омар Раззаз выразил надежду, что режим ограничений позволит избежать полномасштабной остановки экономики, что, по его словам, будет иметь крайне негативные последствия, учитывая падение ВВП страны на 5% и рост безработицы до 23%, передает ТАСС со ссылкой на иорданскую газету Al Rai.