Рост насилия в Гаити: похищены шесть католических монахинь

Столица Гаити переживает рост насилия, в связи с этим в последние дни некоторые районы были оцеплены. Как сообщает Vatican News со ссылкой на местные источники, на прошлой неделе шесть монахинь из конгрегации Сестер св. Анны были похищены вместе с другими людьми, включая водителя, когда они находились в автобусе, направлявшемся в университет в столице Порт-о-Пренс.

Нападавшие взяли всех пассажиров в заложники и увезли их в неизвестном направлении. Похищение произошло в пятницу 19 января средь бела дня в центре столицы: это подтвердила Гаитянская конференция монашествующих. Монсеньор Пьер-Андре Дюма, епископ Анс-а-Вео и Мирагоане, решительно и твердо осудил «одиозный и варварский акт, который демонстрирует неуважение к достоинству монахинь, посвящающих себя всецело Богу, чтобы наставлять и воспитывать молодёжь, самых бедных и уязвимых членов нашего общества».

Епископ призвал освободить всех заложников и положить конец «этой прискорбной и преступной практике», а также призвал «все гаитянское общество объединить усилия и сформировать настоящий круг солидарности вокруг всех заложников страны, чтобы добиться их освобождения и обеспечить им неотложное и безопасное возвращение к своим семьям и общинам». В заключение монсеньор Дюма предложил себя в качестве заложника вместо захваченных людей.



На фото — центральная улица в Порт-о-Пренсе