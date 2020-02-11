В Англии похищены останки причисленного к лику святых кардинала Джона Генри Ньюмена

Единственный сохранившийся кусок кости, который, как считается, принадлежит канонизированному в Католической Церкви британскому кардиналу Джону Генри Ньюмену, был украден из католического оратория в Бирмингеме, сообщает «Седмица» со ссылкой на издание британских католиков Сatholic Нerald.

Клирики оратория объявили о краже в своем еженедельном бюллетене, заявив, что фрагмент кости был похищен из реликвария в храме, освященном во имя святого Джона Генри Ньюмена. Священнослужители призвали всех, кто видел какие-либо подозрительные действия, сообщить об этом.

Кардинал Ньюмен был похоронен на кладбище в Реднале вблизи Бирмингема в 1890 году. Его могила была вскрыта в октябре 2008 года, но кроме небольшого фрагмента кости, не было обнаружено никаких физических останков, кроме медных ручек от гроба и таблички с надписью. Тогда было объявлено, что, учитывая влажную природу почвы в районе Бирмингема, полное разложение останков кардинала не удивительно. Кардинал Ньюмен был причислен Папой Франциском к лику святых в октябре прошлого года.

Упомянутый инцидент не является единственным в ряду краж католических реликвий по всему миру в последние годы. В 2012 году сердце католического святого Лоуренса О’Тула было украдено из собора Крайст-Черч в Дублине. Оно было обнаружено в парке шесть лет спустя. В 2017 году итальянская полиция обнаружила часть мозга святого Иоанна Боско, которая была спрятана в… чайнике. Позднее было сообщено, что вор по ошибке посчитал, что украшенный золотом реликварий под стеклянным колпаком стоит больших денег.