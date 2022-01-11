В 2021 году были убиты 22 католических миссионера

Католическое информационное агентство Fides опубликовало ежегодный доклад о миссионерах, убитых в 2021 году.

В документе сообщается, что в течение минувшего года во всём мире было убито 22 миссионера, в основном священники: тринадцать пресвитеров, один монах, две монахини и шестеро мирян. Больше всего миссионеров – одиннадцать – было убито в Африке, в Северной и Южной Америке – семь, в Азии – три и один в Европе. В последние годы первые места в этом трагическом рейтинге попеременно занимали Африка и Северная и Южная Америка.

Ежегодный список агентства Fides включает в себя не только миссионеров ad gentes, но и всех крещёных, причастных к жизни Церкви, которые погибли от насилия, и не обязательно вызванного ненавистью к вере: на всех географических широтах священники, монашествующие и миряне разделяют повседневную жизнь с обычными людьми, неся им свидетельство евангельской любви и служа ближним в знак надежды и мира; они стараются облегчить страдания самых слабых и возвысить голос в защиту их попранных законных прав, осуждая зло и несправедливость.

С 2000 по 2020 год 536 пастырских работников по всему миру погибли насильственной смертью. Многие из них были жестоко убиты в результате попыток кражи или ограбления, совершённых в контексте моральной деградации, – там, где насилие стало нормой жизни, а власть государства ослаблена коррупцией и компромиссами. Однако даже перед лицом угрозы собственной безопасности, несмотря на призывы гражданских властей и просьбы монашеского руководства миссионеры сознательно остаются на местах: они хотят быть верными взятым обязательствам и близкими к людям, подвергающимся тем же опасностям.

В своём послании на Всемирный день миссий 2021 года Папа Франциск подчеркнул, что каждый христианин призван делиться тем, что носит в своём сердце: миссия всегда была определяющей чертой Церкви, которая «существует для того, чтобы евангелизировать». Этому призванию убитые миссионеры были верны до конца, свидетельствуя о Евангелии собственной жизнью.



Источник: Vatican News