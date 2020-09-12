Увидел свет документ Конгрегации богослужений и дисциплины Таинств о выходе из карантина

Увидел свет документ Конгрегации богослужений и дисциплины Таинств о выходе из карантина

Сентябрь 12, 2020

Зачем ходить в церковь, если можно посмотреть трансляцию? Как можно и нельзя принимать Тело Христово в новых условиях? В какой мере гражданские власти могут диктовать правила церковным общинам? Святейший Престол обратился к епископам с посланием, объясняя, как возобновлять литургию с верными. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Конгрегация богослужений и дисциплины Таинств обнародовала послание «Вернемся с радостью к Евхаристии. Письмо президентам епископских конференций Католической Церкви о совершении литургии во время и после пандемии КОВИД-19». Послание за подписью кардинала Роберта Сара датировано 15 августа и одобрено Папой Франциском 3 сентября.

В документе подчеркивается, что общинное измерение Церкви имеет богословское значение. В то время как языческие храмы, посвященные божествам, были закрыты для людей, первые христиане, как только они начали пользоваться свободой культа, воздвигали domus Dei et domus ecclesiae, в которых верующие признавали себя народом, созванным для богопочитания и для священного собрания. Поэтому храм, дом Божий, подразумевает присутствие в нем Божиих чад. Не случайно и в наши дни епископ, совершающий обряд освящения новой церкви, в молитве просит, чтобы храм был тем, чем должен стать по своей природе: «Здесь да омывает людей от грехов поток Божественной благодати, чтобы дети Твои, Отче, умершие для греха, возрождались к жизни вечной. Здесь да совершают верные Твои память Пасхи, собравшись вокруг алтаря, и да укрепляются на трапезе Слова и Тела Христова. Здесь да звучит радостно жертва хвалы, и глас человеческий, соединившись с хорами ангельскими, да возносится к тебе в непрестанной молитве о спасении мира. Здесь да найдут милость нищие, угнетенные да обретут истинную свободу, и все люди да облекутся в достоинство детей Твоих, доколе в ликовании не достигнут вышнего Иерусалима».

Христианская община, говорится далее в тексте документа, никогда не стремилась к изоляции и никогда не превращала Церковь в закрытый город. Христиане всегда старались быть частью общества, хотя и осознавали свою инаковость. И теперь, в период пандемии, они также проявили ответственность: прислушиваясь к гражданским властям и к экспертам и сотрудничая с ними, епископы и епископские конференции приняли ряд непростых и болезненных решений, вплоть до прекращения участия верных в Евхаристии на продолжительное время, – в связи с чем Конгрегация богослужений и дисциплины Таинств выражает им глубокую благодарность.

Как только это позволяют условия, необходимо «безотлагательно возвращаться к нормальности христианской жизни», подчеркивается дальше в документе. «Мы согласились на отдаленность от алтаря Господа как на время воздержания от Евхаристии, полезного для того, чтобы вновь открыть для себя ее жизненную важность, красоту и неизмеримую ценность», – пишет кардинал Сара и ссылается на Абитинских мучеников, заявивших перед казнью: «Sine Dominico non possumus». Христиане не могут жить и быть христианами без Слова Господа, без участия в крестной жертве Христа, без евхаристической трапезы, без христианской общины, без дома Господня и без Дня Господня. Каким бы ценным ни было служение средства коммуникации для больных и тех, кто не может прийти в храм, «никакую трансляцию нельзя приравнивать к личному участию, никакая трансляция не может его заменить. Более того, если есть только трансляции, то они могут отдалить от личной и сокровенной встречи с воплотившимся Богом, отдавшим Себя нам не виртуально, а реально». Физический контакт с Господом жизненно необходим и незаменим, утверждается в документе. Как только будут выявлены и введены меры по сдерживанию вируса, все должны вновь занять свое место в собрании верных.

В заключительной части послания кардинал Роберт Сара перечисляет некоторые принципы возвращения к совершению Евхаристии. Во-первых, он отмечает, что должное внимание к гигиеническим нормам и мерам безопасности не должно привести к «стерилизации, пусть и непроизвольной, жестов и обрядов, к опасениям и неуверенности верных». Кроме того, участие верных в Евхаристии не должно расцениваться гражданскими властями как скопление людей с рекреативной целью. Литургические предписания относятся к сфере полномочий церковных, а не гражданских властей. Участие верных в богослужениях должно быть облегчено, но «без импровизированных обрядовых экспериментов и при полном соблюдении норм, содержащихся в литургических пособиях».

Наконец, «следует признавать право верных принимать Тело Христово и поклоняться Господу в Евхаристии предписанными способами, без ограничений, тем более если они выходят даже за рамки предусмотренных гигиенических норм, установленных государственными властями или епископами».

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