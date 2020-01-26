Умер протоиерей Всеволод Чаплин

Протоиерей Всеволод Чаплин умер в воскресенье 26 января 2020 г. у храма Феодора Студита у Никитских ворот, сообщили ТАСС в храме. Ему был 51 год.

«К сожалению, это правда, он скончался перед храмом», – сказали ТАСС в пресс-службе храма святого Феодора Студита у Никитских ворот, где он был настоятелем. Информацию о смерти протоиерея подтвердил ТАСС председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. «Да, это так», – сказал он.

О смерти священнослужителя в своем Telegram-канале написал и заместитель управляющего делами Московской Патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов). «Скончался отец Всеволод Чаплин. Тоже эпоха. Царствие небесное», – написал архиерей.

Источник в медицинских кругах сообщил, что предварительной причиной смерти Чаплина стала остановка сердца. «Предварительно, протоиерей Всеволод Чаплин скончался от внезапной остановки сердца. В ближайшее время будет проведена экспертиза», – сказал собеседник агентства.